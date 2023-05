Von klassischer Chorliteratur zu Rockmusik

Proben fürs Geburtstagskonzert: Roman Zöller (vor dem Klavier) leitet als engagierter Chorleiter den 40-köpfigen Männerchor. © hoh

Der Gesangverein Liederkranz Zellhausen bereitet sich auf Jubiläumskonzerte vor. Acht Chorgruppen, darunter zwei Kinderchöre und ein Jugendchor, bestreiten das Programm.

Zellhausen – „Der Spaß an der Musik und der Gemeinschaft verbindet uns quer durch jedes Alter“, sagt Holger Wolf, Vorsitzender des Gesangvereins Liederkranz Zellhausen, der 2023 mit einer ganzen Reihe von Konzerten sein 120-jähriges Bestehen feiert.

Acht Chorgruppen, darunter zwei Kinderchöre und ein Jugendchor, sind Teil des rührigen und geselligen Gesangvereins. „Nach der Corona-Pandemie wollen wir zeigen, dass wir die schwierige Zeit genutzt haben und mit neuem Schwung positive Zeichen in der regionalen Kulturszene setzen“, sagt Wolf. Basis für die vielen im Jubiläumsjahr angesetzten Konzerte sind Kooperationen mit befreundeten Chören, Orchestern, Dirigenten und Verbänden, die gemeinsam konzertant singen und musizieren wollen.

Zwei gemeinsame Open-Air-Konzerte

Den Anfang macht der 40-köpfige Liederkranz-Chor „Reine Männersache“, der mit dem gemischten Chor „Vox Musica“ aus Seligenstadt bereits für Samstag, 3. Juni, um 17 und 20 Uhr zu zwei gemeinsamen Open-Air-Konzerten in das Palatium Seligenstadt einlädt.

„In den vergangenen zwei Jahren hat sich unser Männerchor mit klassischer und sakraler Männerchorliteratur beschäftigt. Bei diesem Konzert stehen aber die moderne Chormusik aus Rock und Pop sowie Werke der Comedian Harmonists im Mittelpunkt“, sagt Holger Wolf. Er erläutert, dass man „sich heutzutage – im Gegensatz zu früher – als Chor moderner und vielfältiger aufstellen müsse“.

Beim Open-Air-Konzert wird der Liederkranz-Männerchor „Reine Männersache“, der „kein Projektchor, sondern ein gewachsener Chor mit erfahrenen Sängern ist“, unter der Regie seines Chorleiters Roman Zöller zehn Lieder singen. Der befreundete Vox-Musica-Chor im Wechsel dann ebenfalls zehn Lieder in zwei Blöcken.

„Früher haben wir nur Lieder aus der klassischen Männerchorliteratur gesungen, es gab ja nichts anderes“, sagt der 90-jährige Alfons Wolf, der seit 1946 aktiv im zweiten Tenor mitsingt und auf eine lange Sängerkarriere zurückblickt. Im Laufe der Zeit habe sich das dann ganz allmählich angepasst. „In den 1950er-Jahren waren wir im Chor noch über 140 Sänger, danach viele Jahre lang noch über 100“, erinnert sich einer der ältesten aktiven Chorsänger im Landkreis Offenbach.

Mehr als 40 Sänger zwischen 38 und 90 Jahren

Mit mehr als 40 Sängern im Alter von 38 bis 90 Jahren, die zu je einem Drittel aus den Reihen des Liederkranz und der Ende 2022 aufgelösten Harmonie Zellhausen sowie „überregional“ dazugestoßenen Sängern besteht, ist der Chor noch gut aufgestellt.

„In früherer Zeit sind die jungen Leute in Zellhausen freitagsabends in der Clique zur Chorprobe gegangen“, sagt Sabine Merget, Sprecherin des gemischten Chores „La Cappella“. „Heutzutage will ja keiner mehr eine Verpflichtung eingehen. Zudem gibt es viel mehr Freizeitangebote. Es ist bei den Männerchören viel schwieriger geworden, an neue Sänger zu kommen.“

Während der Corona-Pandemie-Zeit hat der Liederkranz viel unternommen, seine Chormitglieder bei der Stange zu halten. „Wenn ich meinen Leuten nichts biete, dann kommen sie danach auch nicht mehr zur Probe“, erläutert Holger Wolf, dass – als wegen Corona gar nichts mehr ging – erst online, hiernach in der Trauerhalle und dann im Freien geprobt wurde. „Wir sind eine echte Gemeinschaft, die so schnell nichts umhaut, und haben ein sehr aktives Vereinsleben.“ (Holger Hackendahl)