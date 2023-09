„Lustical II“: Ein großes künstlerisches Spektakel

Mithilfe eigens inszenierter Wunder gelingt es Miranda (Mitte) und ihren Mitreisenden, die Menschen von ihrem Plan zu überzeugen und die Gebeine von Marcellinus und Petrus mit nach Seligenstadt zu nehmen. © Hackendahl, Holger

Das Seligenstädter „Lustical II“ erzählt, wie die Reliquien von Marcellinus und Petrus in die Einhardstadt kamen. Mehr als 200 Mitwirkende begeistern damit das Publikum.

Seligenstadt – Es kann getrost als „das kulturelle Highlight im Einhardstadt-Sommer 2023“ bezeichnet werden: Das historische „Lustical II“ unter dem Titel „Der Reliquienraub – oder wie Marcellinus und Petrus nach Seligenstadt kamen“ zog bei der Premiere am Samstagabend die auf zwei Tribünen sitzenden mehr als 700 Zuschauer in ihren Bann. Bei der von Regisseur Claus Martin mit großer Spielfreude, Charme, Witz und Spontanität inszenierten dreistündigen Musical-Krimi-Komödie in acht Bildern brillierten sämtliche Darsteller in 13 Haupt- sowie weiteren 14 Nebenrollen.

Es war ein großes künstlerisches Spektakel, das zehn Jahre nach seiner Premiere als Benefizprojekt in die Fortsetzung ging. Mit überragendem Erfolg. Mehr als 220 Mitwirkende vor und hinter der Bühne, eine spektakuläre Kulisse, tolle Spielszenen, mitreißende Live-Musik gepaart mit tollen Gesangsdarbietungen und spritzigen Tanzeinlagen – ein rundum gelungenes Projekt.

Seligenstädter Reliquien aus Rom geraubt

Die Handlung spielt im Jahr 827 zur Regentschaft von Kaiser Ludwig dem Frommen (gespielt von Pascal Scholz), als Seligenstadt noch Mulinheim hieß. Kanzler Hilduin (Daniel Reuter) nutzt die tiefe Religiosität des Kaisers für seine Zwecke. Einhard (Marcus Bayer), der Berater des Kaisers, sucht eine Gelegenheit, seine Stellung zu verbessern. Emma (Silke Göbel) inspiriert Einhard, dem Kaiser Reliquien zu verschaffen, Reliquienhändler Deusdona (Max Millitzer) schlägt ihm daher den Kauf von Reliquien in Rom vor.

Premiere des Benefizprojekts vor großem Publikum: Mehr als 700 Menschen fanden auf den beiden Tribünen vor dem Hans-Memling-Haus Platz. © Hackendahl

Zu viert machen sich Notar Ratleik (Thomas Millitzer), Knecht Reginbald (Max Reuter) sowie Gisela (Sandra Klinger) und Miranda (Michelle Wirkner) auf den Weg nach Rom. Es wartet ein echtes Abenteuer. Mithilfe der Gauner Luigi (Michael Millitzer) und Crudelia (Geraldine Rohlack) sowie ihrer Briganten-Bande werden Gebeine aus einem Grab entwendet und in eine Kirche nach Michelbach verschafft. Hilduin plant jedoch, diese – angestachelt von der intriganten Madame du Fric (Jenny Winkler) – in seine Kirche zu verbringen. Doch die Gebeine der „Seligen“ Marcellinus und Petrus können mittels Wunder und Erscheinungen ihren Wunsch ausdrücken, an einen anderen Ort gebracht zu werden – nach Mulinheim, der Einhard gewidmeten seligen Stadt.

Brillant spielende und singende Solisten in Seligenstadt

Neben dem spielfreudigen Schauspiel-Ensemble begeisterte auch der 70-köpfige Projektchor in wechselnden historischen Kostümen auf der Großbühne, zudem die brillant spielenden und singenden Solisten sowie die unter dem Dirigat vom Thomas Gabriel live spielende Main-Philharmonie Seligenstadt.

Einhard, Miranda, Notar Ratleik und Gisela (von links) tragen die Reliquien aus der Kirche in Michelbach. © Hackendahl, Holger

Was die „Lustical-Macher“, Regionalkantor Thomas Gabriel (Komposition), Liedermacher Sven Garrecht, Regisseur Claus Martin und Marcus Bayer (Produzent und Vorsitzender des Basilika-Bauvereins) unterstützt von den vielen Helfern hinter den Kulissen auf die Bühne zauberten, war brillant und macht Lust auf mehr. Sicher ist: Die Lustical II-Abende werden den Akteuren, Musikern und auch dem Publikum noch lange in Erinnerung bleiben. Ebenso der den Tarantella tanzenden Garde der Seligenstädter Fastnachts-Freunde und dem Kinderchor der Emma-Schule, die als Käfer und Kakerlaken auf der Großbühne tanzten und sangen.

Erlös kommt behindertengerechter Rampe zur Seligenstädter Basilika zugute

Das von den begeisterten Zuschauern mit stehenden Ovationen gefeierte Schauspiel- und Musicalprojekt wird – nach der zweiten Inszenierung am gestrigen Sonntagabend – ein weiteres Mal am Freitag, 8. September, auf dem Hof des Hans-Memling-Hauses aufgeführt. Der Erlös aus den drei Musical-Abenden des Basilika-Bauvereins wird zur Finanzierung einer behindertengerechten Rampe zur Basilika und mit Zugang zum Hans-Memling-Haus verwendet. (Von Holger Hackendahl)