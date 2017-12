Mainfähre: Anpassung an Besucherzahlen

Seligenstadt - Zufrieden mit der Umstellung der Mainfähre „Stadt Seligenstadt“ zeigt sich Bürgermeister Dr. Daniell Bastian (FDP) zum Ende des Jahres. Für Januar kündigt der Rathauschef eine Anpassung der Fährzeiten an die Besucherzahlen an. Von Michael Hofmann

Die „anfänglich heftigen Proteste“ gegen die Umstellung der Fährzeiten der „Stadt Seligenstadt“ im Frühjahr haben sich nach Angaben von Bürgermeister Dr. Daniell Bastian inzwischen gelegt. Nach wie vor im Gespräch ist er indes mit seinem neuen Karlsteiner Amts- und Parteikollegen Peter Kreß. Auch in der gegenüberliegenden bayerischen Gemeinde war, wir mehrfach berichtet, die Umstellung der Mainfähre des Öfteren Thema, unter anderem im Bürgermeisterwahlkampf im Sommer 2017. Allein, die Stadt Seligenstadt hatte ihr Ziel, das Fährdefizit zu verkürzen, trotz Kritik aus Bayern unbeirrt fortgesetzt, vor allem, da kein Zuschuss-Signal aus Karlstein ond/oder den umliegenden Gemeinden kam. Bastian erinnerte an frühere Zeiten, als die Gemeinde Karlstein dreimal 10.000 Euro und zuletzt einmal 8000 Mark (2001) überwiesen hatte, die Zahlungen dann aber einstellte. Auch die vom Kreß-Vorgänger Winfried Bruder (CSU), einem erklärten Gegner solcher Zuschüsse, zuletzt mehrfach ins Feld geführte Investition in einen Parkplatz am Karlsteiner Mainufer in unmittelbarer Nähe des dortigen Fähranlegers erfüllte die Seligenstädter Erwartungen nicht.

Eine aktuelle Analyse habe gezeigt, so der Seligenstädter Rathauschef, dass der Beginn des Fährbetriebes um 11 Uhr in den Wintermonaten wenig bedarfsgerecht ist. „Darauf reagieren wir jetzt und starten den Fährbetrieb ganzjährig um 9.45 Uhr.“ Entgegen anderslautender Behauptungen habe sich bald herausgestellt, dass die Zahl der frühmorgendlichen Berufspendler, denen die späten Fahrzeiten einen Strich durch die Rechnung machten, recht überschaubar war. Gezeigt habe sich außerdem ab 19 Uhr abends ein „drastischer Einbruch“ der Fähr-Kundschaft.

Themenseite zur Mainfähre

Bekanntlich hatte die Stadtverordnetenversammlung im März dieses Jahres aus Kostengründen beschlossen, die Fährzeiten zu verringern und auf den Ein-Schicht-Betrieb umzustellen. Im April wurden die neuen Betriebszeiten umgesetzt, die dem entsprechend Rechnung trugen. Gleichzeitig betont Bastian, dass sich die Einnahmen trotz deutlich geringerer Betriebszeiten nur unwesentlich verändert haben.

Um etwa 100.000 Euro will Bastian durch Einsparungen und Umstellung von Zwei- auf Einschichtbetrieb das alljährliche Fährdefizit von zuletzt 330.000 Euro abbauen. Einen Vergleich mit der Mühlheimer Fähre, die Anfang Oktober ihren Betrieb einstellte, nachdem der Kreis Offenbach den Pachtvertrag mit der Betreiberfamilie der gekündigt hatte, will Bastian nicht ziehen. Dies sei eine Pendlerfähre, während es sich in Seligenstadt um eine „Ausflugsfähre“ handele.

Die neuen, vereinheitlichten Fährzeiten ab 1. Januar lauten: Ganzjähriger Fährbeginn ist um 9.45 Uhr, die ganzjährige Pausenzeit dauert von 13.15 bis 14.15 Uhr. In den Sommermonaten (1. April bis 31. Oktober) endet die Fahrzeit um 19.10 Uhr. In den Wintermonaten (1. November bis 31. März) ist bereits um 17 Uhr Schluss.

Mainfähre für Hauptuntersuchung an Land Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Archiv: sig