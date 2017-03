Zuschuss-Diskussion und Showdown um Mainfähre

Seligenstadt/Karlstein - Vom beliebten Touristen-Fotomotiv und Wahrzeichen der Einhardstadt zum politischen Spielball dies- und jenseits des Mains: Die Fähre „Stadt Seligenstadt“ macht Karriere. Von Michael Hofmann

Zurzeit konkurrieren die geplante Umstellung auf einen Einschichtbetrieb hier und ein überraschender Bezuschussungsantrag auf bayerischer Seite miteinander. Das Angebot des Seligenstädter Bürgermeisters Dr. Daniell Bastian (FDP), die Stadt könne bei der Mainfähre von der Umstellung auf den Einschichtbetrieb und die damit verbundene deutliche Einschränkung der Fährzeiten absehen, wenn die bayerische Seite für die damit erhoffte Einsparung in Höhe von 100 000 Euro einsteht, stieß auf Gehör. Zumindest bei seinem Parteifreund Peter Kreß, der nicht nur die Ein-Mann-Fraktion der Liberalen in Karlstein verkörpert, sondern auch als Bürgermeisterkandidat am 2. Juli auf den CSU-Kollegen Jens Kimmel trifft.

In einem „Antrag auf Kostenbeteiligung zur Aufrechterhaltung der Fährzeiten und Erstellung einer Machbarkeitsstudie für eine Mainbrücke“ an den noch amtierenden Bürgermeister Winfried Bruder (CSU) zur nächsten Gemeinderatssitzung am 4. April fordert der FDP-Politiker, „dass sich die Gemeinde ab dem Jahr 2017 jährlich mit 20 Prozent - dies entspricht der Höhe unserer Beteiligung an den Kosten der Mainbrücke in Dettingen - am Defizit des Fährbetriebs beteiligt. Die Laufzeit ist zunächst auf drei Jahre und maximal 60 000 Euro im Jahr zu begrenzen. Die Betriebszeiten der Fähre sind in dieser Zeit nur mit Zustimmung des Gemeinderates Karlstein zu ändern. Die Auszahlung erfolgt auf Antrag der Stadt Seligenstadt und auf Basis einer geprüften Einnahmen- und Ausgabenrechnung für den Fährbetrieb.“

Im Gegenzug, so Kreß weiter, sollen Seligenstadt und Karlstein die Erstellung einer Machbarkeitsstudie vereinbaren, „die die Betriebskosten der Fähre, alternativ zu einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke und ggf. einer einspurigen Autobrücke über den Main untersucht.“ Im Zuge der Studie solle die Herkunft der Fährnutzer statistisch erfasst werden, um feststellen zu können, aus welchen Kommunen diese kommen. „Dementsprechend sind auch Gespräche mit diesen Kommunen dahingehend zu führen, dass auch diese sich am Defizit bzw. den Kosten für den Bau einer Brücke entsprechend beteiligen.“

Der von der CSU (Mehrheitsfraktion im Gemeinderat) nominierte Bürgermeisterkandidat Jens Kimmel verzichtet auf konkrete Zahlen, schlug allerdings unlängst vor, von den Landratsämtern Offenbach und Aschaffenburg prüfen zu lassen, „ob ein Fährbetrieb von der Kreisstraße (Umgehungsstraße Großwelzheim) nach Seligenstadt über ÖPNV-Mittel gefördert oder von einem Verkehrsträger in das öffentliche Verkehrsnetz integriert werden kann.“ Kimmel zeigte sich für den Fall seiner Wahl zum Bürgermeister auch offen für Verhandlungen mit der Stadt Seligenstadt über eine Beteiligung der Gemeinde Karlstein am Betrieb der Fähre während einer Übergangszeit und für eine Machbarkeitsstudie für ein Brückenbauwerk. Wie berichtet trafen kürzlich auch CDU- und CSU-Politiker beider Kommunen zusammen, versicherten, dass beide Seiten nicht auf eine enge Verbindung über den Main verzichten wollen.

Unterdessen zeichnet sich in Seligenstadt, wo die Stadtverordnetenversammlung am 27. März (19 Uhr, Feuerwehrhaus) voraussichtlich über dieses Thema befindet, ein Dissens ab. Die CDU-Fraktion etwa befürchtet, „dass solche unüberlegten Schnellschüsse zur schleichenden Einstellung des ganzen Fährbetriebs in Seligenstadt führen.“ Am Montagabend im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss bat die Union darum, eine Entscheidung bis „zur Vorlage der relevanten Daten“ zu verschieben. „Eigentlich eine politische Selbstverständlichkeit, die von der FDP/FWS/SPD-Koalition aber abgelehnt wurde“, so CDU-Sprecher Thomas Lortz.

Fähre zur Revision in der Werft Zur Fotostrecke

Dagegen betont der Bürgermeister, dass bei einer Vertagung die Fährumstellung (Einschränkung der Fährzeit von derzeit täglich 14 bis 15 Stunden auf sechs Stunden im Winter und etwa zehn im Sommer) für dieses Jahr gelaufen wäre. Er verweist auf Betriebskommission und auch Personalrat, die bereits zugestimmt haben, legte zudem flugs eine siebenseitige Expertise mit Zählungen, Erhebungen, Durchschnittswerten und Tabellen - jeweils zu den Zyklen November bis März und April bis Oktober - vor, die seine Pläne mit Fakten untermauern. Hinzu kommen Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan sowie die jeweilige Verlustübernahme seitens der Stadt. Beim Lesen der Expertise fällt auf:

- Zwischen 6 und 8 Uhr sowie von 19 bis 21 Uhr sind die Einnahmen (April bis Oktober) extrem gering (5 bis 20 Euro/Tag), viel besser sieht es um die Mittagszeit sowie vor allem zwischen 14 und 18 Uhr aus (bis zu 78 Euro).

- Während von April bis Oktober die Ausschläge der Kurven nach oben und unten markant sind, fallen sie zwischen November und März - bei gleichem Trend - deutlich flacher aus.

Durch die Einführung eines Einschichtbetriebes würden sich bei Wegfall sämtlicher Einnahmen in den nicht angebotenen Fährzeiten folgende Änderungen ergeben („Worst Case“): Einer Reduzierung der Einnahmen um 53.000 Euro stünden eine Reduzierung der Personalkosten um 140.000 Euro gegenüber, sodass eine Einsparung von 87.000 Euro zu Buche schlagen. Für den Stadtwerke-Wirtschaftsplan, in dem die Fähre einen Betriebszweig darstellt, bedeutet dies: Der Verlust liegt bei 197.000 Euro statt bisher 284.000 Euro.

Post hat übrigens auch Hildegard Manthey bekommen, die mehr als 500 Unterschriften gegen die Fähreinschränkungen im Rathaus abgegeben hatte. Bastian und die drei Koalitionschefs antworteten der Karlsteinerin freundlich, aber bestimmt, dass sie bei ihrer Position bleiben.