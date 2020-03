Grundstück in Mainflingen an Firma ZIMS-Tec verkauft

Für 122 Euro pro Quadratmeter geht dieses Grundstück an eine Firma für Managementsysteme.

In ihrer Notsitzung beschlossen 14 Mainhausener Gemeindevertreter kürzlich den Verkauf eines 2 700 Quadratmeter großen Gewerbegrundstücks an die Firma ZIMS-Tec, ein Ingenieurbüro für angewandte Managementsysteme.

Mainhausen – Dieses Areal, das aus mehreren Flurstücken besteht, befindet sich an der Dieselstraße 10b in Mainflingen. Damit akzeptierten die Gemeindevertreter mit Ausnahme der UWG-Fraktion das Kaufangebot von Geschäftsführer Thomas Zuschrott in Höhe von 322 522 Euro, das sind 122 Euro je Quadratmeter.

SPD-Fraktionschef Frank Simon erläuterte, das Gelände habe seit Langem zum Verkauf gestanden. Der Geschäftsführer habe mitgeteilt, dass die Firma mit Expertise in Managementsystemen für Umwelt, Arbeitssicherheit und Energie vom unterfränkischen Elsenfeld nach Mainflingen umziehen wolle. Außerdem solle im Verbund eine Firma auf dem Sektor Betriebshygiene mit einer Produktionseinheit neu angesiedelt werden.

Laut Simon gehört zum Grundstück ein etwa fünf Meter breiter Grünstreifen am Friedhof, der gemäß Bebauungsplan vom künftigen Eigentümer zu erhalten und zu pflegen ist. Außerdem sei das Grundstück nicht vollständig erschlossen, diese Kosten trage ebenfalls der Käufer.

„Vor diesem Hintergrund halten wir es für vertretbar, dass der Verkaufspreis mit 122 Euro etwa sechs Prozent – real acht Euro – unter dem gültigen Bodenrichtwert von 130 Euro liegt. Das Unternehmen kann das Gelände faktisch nicht vollständig nutzen, gleichzeitig wird die Gemeinde von der Grünstreifenpflege entlastet“, begründete die SPD-Fraktion ihr Ja. „Wir freuen uns, dass sich ein weiteres Unternehmen in Mainhausen ansiedelt, und sind zuversichtlich, dass die Struktur passt. Neben der Ansiedlung hoch qualifizierter Arbeitsplätze werden im Produktionssektor Jobs mit einfacher Qualifikation geschaffen.“ Zudem werde sich das Unternehmen gut in die Umgebung einfügen.

Einstimmig entlasteten die Gemeindevertreter den Gemeindevorstand für das Jahr 2018. Den Bericht über die Prüfung des Haushaltsjahrs hatte die Revision der Kreisverwaltung erstellt. Demnach hat sich im Ergebnishaushalt ein Überschuss von etwas mehr als 1,5 Millionen Euro ergeben. Davon entfällt auf das ordentliche Ergebnis ein Überschuss von 1,434 Millionen, auf das außerordentliche einer von knapp 108 000 Euro.

Bei der Wasserversorgung gab es ein Defizit. So musste der so genannten Gebührenausgleichsrücklage ein Betrag von fast 54 000 Euro entnommen werden. Bei der Verwendung der Sparkassenausschüttung gab es eine Zuführung zu den Rücklagen von 130 00 Euro.

Per Saldo erhöht sich durch diese beiden Sachverhalte der ordentliche Überschuss um 40 000 auf knapp 1,475 Millionen Euro; er wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Der außerordentliche Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Wie vereinbart wurden alle Tagesordnungspunkte ohne Diskussion abgesegnet. Wegen der Corona-Krise war es nicht möglich, die Stellungnahmen aller Fraktionen zeitnah zu bekommen. Sie werden in den nächsten Tagen nachgereicht.

VON OLIVER SIGNUS