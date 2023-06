Mehr Erst- und Zweitklässler benötigen Nachhilfe aufgrund mangelnder Kompetenzen

Von: Yvonne Fitzenberger

Lesen eröffnet Welten, und dennoch haben immer mehr Grundschüler Leseschwächen, die ihnen den weiteren Schulweg erschweren. Denn Lesekompetenzen bilden die Grundlage für jedes weitere Unterrichtsfach. Archivbild: dpa © Sebastian Gollnow

Die Auswirkungen der Pandemie und mangelnde Zeit für Leseförderung führen zu mangelnden Kompetenzen bei Grundschülern, sodass immer mehr Nachhilfeschulen besuchen.

Ostkreis – Nach der internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) 2021 sinkt seit 2016 die Leseleistung der Viertklässler und -klässlerinnen in Deutschland. Ein Grund dafür seien die Auswirkungen der Pandemie sowie die mangelnde Zeit, die für Leseförderung aufgebracht werde. Das bemerken auch Nachhilfeschulen, die einen höheren Anteil an Grundschülern verzeichnen.

Vor allem auffallend mehr Erst- und Zweitklässler besuchen die Schülerhilfen in Seligenstadt und Hainburg, berichtet Franchise-Partnerin Jutta Schmitt. Die Tendenz sei in ihren Augen eindeutig. Früher – damit bezieht sich Schmitt auf die Zeit vor der Corona-Pandemie – sei es ein seltener Fall gewesen, dass ein Erst- oder Zweitklässler Nachhilfe benötigt habe.

Nachhilfeschulen arbeiten an grundlegenden Kompetenzen

„Die meisten Anmeldungen erfolgten, weil Eltern Entlastung gebraucht haben“, sagt Schmitt. Die primären Ziele seien die Hausaufgabenbetreuung und Vorbereitung auf Klausuren gewesen. „Eltern war es wichtig, dass sich ihre Kinder auf den Unterricht vorbereiten.“

In der Zeit nach Homeschooling habe sich das geändert: Die Nachhilfelehrer und -lehrerinnen arbeiten hauptsächlich an grundlegenden Kompetenzen mit den jungen Schülern. Darunter fallen Konzentration und Durchhaltevermögen sowie die Fähigkeit zur sozialen Interaktion. „Ein Viertklässler kann sich normalerweise eine halbe Stunde lang auf etwas konzentrieren“, sagt Jutta Schmitt. „Das klappt bei vielen nicht mehr.“ Gerade die Dritt- und Viertklässler haben nach ihrer Erfahrung unter der Pandemie und dem Homeschooling gelitten.

Homeschooling ersetzt keinen regulären Unterricht

Eltern seien in der Zeit an ihre Grenzen gestoßen. Kompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen, die in der Schule vermittelt und gefestigt werden, ließen Mütter und Väter gegen einen immer weiter wachsenden Berg an Arbeitsaufträgen anrennen – unabhängig aller Bemühungen der Lehrer. „Das hat keinen regulären Unterricht ersetzen können“, sagt Schmitt und beschreibt, wie wenig Kinder in diesem Alter selbstständig lernen können. Die meisten Jungen und Mädchen benötigen den Kontakt – eine direkte Rückmeldung, ein unmittelbares Lob oder einfach sichtbare Körpersprache.

Dazu komme das fehlende Vermitteln von Lesekompetenzen. Laut IGLU-Studie muss mehr Zeit zum Lesen in den Schulen aufgewendet werden. In Deutschland liege der Aufwand im unteren Drittel. Dies stehe und falle aber, so Schmitt, mit fehlenden Lehrern. Aber auch das Elternhaus habe eine Pflicht: „Eltern leben das Lesen nicht mehr vor“, hat Schmitt festgestellt. Oft müssen beide Eltern arbeiten, die Kinder besuchen eine Nachmittagsbetreuung. Da bleibe abends nicht mehr genügend Zeit und Motivation übrig, um gemeinsam zu lesen und sich über das Gelesene auszutauschen, geschweige denn selbst ein Buch in die Hand zu nehmen. „Die Lesebegeisterung wird nicht vorgelebt“, resümiert Schmitt.

Auf dieses Defizit ist auch Susanne Heintz aufmerksam geworden. Sie ist Rektorin der Hainburger Johannes-Gutenberg-Schule, an der 61 Prozent der Schüler mindestens einen Elternteil mit Migrationshintergrund haben. Heintz sieht das Grundproblem für mangelnde Lese- und Sprachkompetenzen im Elternhaus. „Wir können dies als Schule nicht auffangen, wenn es Zuhause nicht vorgelebt wird“, sagt Heintz ebenfalls.

Hoher Medienkonsum - wenig Austausch am Essenstisch

„In vielen Familien wird nicht mehr gesprochen – entweder weil die Zeit fehlt, oder weil man kein Interesse hat“, musste die Rektorin feststellen. Während gemeinsamer Mahlzeiten werde kaum geredet, stattdessen sei der Medienkonsum hoch. Heintz merkt ebenfalls an, dass nur noch selten vorgelesen werde. „Ein Tonie oder eine CD sprechen andere Regionen im Gehirn an.“

Mangelnde Lesekompetenzen führen zu weiteren Problemen in allen Fächern – „Lesen ist grundlegend für alle Fächer“, sagt Schmitt. Dem stimmt auch Heintz zu: „Wenn ich nicht gut lesen kann, kann ich auch nicht gut schreiben.“ Sie sieht ein „gesamtgesellschaftliches Problem durch den Verlust von Kulturtechniken und Tugenden“ wie Lesen, Briefe schreiben und Austausch innerhalb der Familie.

Jutta Schmitt rät, immer wieder in der Familie Angebote zu machen, zu schauen, welche Bücher das Kind interessieren. „Man muss ja nicht immer neue Bücher kaufen, sondern kann Büchereien besuchen“, empfiehlt sie. Ebenso wichtig sei der Austausch über das Gelesene. „Das macht auch Erwachsenen Spaß, wenn sie sich über Bücher unterhalten können.“ (Von Yvonne Fitzenberger)