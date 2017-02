Gerücht über Racheaktion: Polizei vor der Merianschule

Seligenstadt - Bei einem Streit unter Jugendlichen am Dienstag hat an einer Bushaltestelle auf der Würzburger Straße ein 18-Jähriger eine Stichwunde erlitten. Was genau vorgefallen ist, versucht die Polizei nun herauszubekommen. Von Oliver Signus

Noch unklar sind die Hintergründe eines Streits zwischen Jugendlichen, in dessen Verlauf am Dienstag gegen 13.40 Uhr ein 18-Jähriger eine Stichverletzung im Schulterbereich davongetragen hat. Vorangegangen waren nach ersten Erkenntnissen der Polizei Beschimpfungen, auch seien die Fäuste geflogen. Laut Josef Michael Rösch, Leiter der Seligenstädter Polizei, handelt es sich bei dem Opfer um einen Mainhausener und ehemaligen Schüler der Merianschule. Den mutmaßlichen Täter kann die Polizei noch nicht benennen, auch die Tatwaffe sei noch nicht aufgetaucht. Vernommen und und befragt würden mehrere Jugendliche, darunter ein 16-Jähriger aus Hainburg.

Als die Polizei am Dienstag am Ort des Geschehens eintraf, hatte sich die ganze Situation bereits wieder beruhigt, so der Dienststellenleiter. Im Zuge der Ermittlungen seien die Beamten auf den Verletzten gestoßen und hätten dafür gesorgt, dass der junge Mann ärztlich versorgt wird.

Gestern Morgen und auch am Mittag war die Polizei mit einem größeren Aufgebot im Bereich der Schule präsent. Zuvor waren Gerüchte von möglichen Racheaktionen herumgegangen. Dem Vernehmen nach hatten sich Jugendliche dazu über eine sogenannte Whatsapp-Gruppe zusammengetan. Das konnte Rösch jedoch nicht bestätigen. Der Seligenstädter Polizeichef betonte, „dass wir den Vorfall sehr ernst nehmen“.

Um den Sachverhalt aufzuklären, „geben wir richtig Gas“. So gehöre zum Ermittlerteam auch ein der Polizeidirektion zugeordneter Jugendkoordinator. Die Vorgänge an der Haltestelle „gehen weit über Beschimpfungen oder sich gegenseitig auf die Nase hauen hinaus“, sagte Rösch. „Solche Dinge möchte ich in Seligenstadt nicht dulden.“

Er betonte zudem, dass dieser Konflikt nicht in Zusammenhang mit einer Schlägerei an der Schule Ende des vergangenen Jahres stehe. Um den Vorfall aufklären zu können, hoffen die Ermittler auf Zeugen, die sich unter (Tel.: 06182/8930-0) melden können. Günter Urban, der Leiter der Merianschule, wollte keine Angaben machen, verwies auf eine entsprechende Absprache mit der Polizei.

