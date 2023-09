Mit Bewegung das Vertrauen in den Körper stärken

Von: Laura Oehl

40 Jahre lang hat Gerhard Wenzel (vorne rechts) kaum Sport getrieben. Um sich auch im Alter noch bewegen zu können, kommt er nun regelmäßig in den Kurs. © Oehl, Laura

Um auch im Alter den Alltag meistern zu können und sich im eigenen Körper wohlzufühlen, hilft vor allem eines: Bewegung. Einmal die Woche treffen sich deshalb knapp 20 Senioren der Kolpingfamilie zum Sport.

Seligenstadt – „Jeder nach seinem Vermögen“, sagt Klaus Pannek. Er geht in die Hocke und streckt den Stab, den er in den Händen hält, langsam nach oben. Die 18 Männer, die ihm gegenüberstehen, tun es ihm gleich. Jeden Mittwochabend treffen sie sich, um gemeinsam unter Panneks Anleitung Sport zu treiben. Das Ziel der Kolping-Ausgleichssportgruppe: gesund alt zu werden.

„Es geht darum, sich im Leben ganz normal bewegen zu können“, sagt Klaus Pannek. Der 80-Jährige trainiert die Kolping-Sportler bereits seit mehr als zehn Jahren. Seine Kursteilnehmer sind zwischen 50 und 90 Jahren alt. „Sie sollen sich sicher im Straßenverkehr bewegen, oder auch mal die Treppe nehmen können, wenn es keinen Aufzug gibt“, erklärt Pannek.

Der Sport stärkt das Körperbewusstsein und das Vertrauen in den eigenen Körper – und damit auch das Wohlbefinden im Alter. Dass regelmäßige Bewegung sowohl zu einem besseren physischen als auch geistigen Wohlbefinden beiträgt, ist allgemein bekannt. Doch nicht nur in der Jugend oder als Ausgleich zum Arbeitsalltag ist Bewegung wichtig, sondern eben auch im Alter.

Seit mehr als zehn Jahren trainiert Klaus Pannek (Mitte) die Männer der Seligenstädter Kolping-Ausgleichssportgruppe. © Oehl, Laura

In der Gemeinschaft fällt das Bewegen leichter

Weil das Bewegen in der Gemeinschaft oft leichter fällt, kommen viele der Männer regelmäßig zum Kurs der Kolpingfamilie Seligenstadt. „Wenn ich mal eine Woche aussetzen muss, merke ich das gleich“, sagt der 86-jährige Harry Witt. „Zu Hause alleine mache ich die Übungen nicht.“ Der gelernte Handwerker, der später viele Jahre in einem Museum das Landes Hessen gearbeitet hat, hat schon früher gerne Sport getrieben – Schwimmen, Fahrradfahren, im Urlaub ging es in die Berge. Auch heute ist er noch aktiv. Seit 15 Jahren kommt er regelmäßig zum Ausgleichssport. Dass sein Körper älter geworden ist, merke er „bis auf das Hörgerät und ein paar Kinkerlitzchen“ nicht, sagt Witt.

Die Übungen, die die Kolping-Sportler in ihrem Kurs absolvieren, erfordern Konzentration. Ausfallschritt, dann auf das hintere Bein stützen, das vordere steht auf der Verse, ein Arm wird in die Luft gestreckt – da sind Gleichgewicht und die Beinmuskeln gefragt.

Wer es nicht auf Anhieb hinbekommt, probiert es noch einmal, und quittiert den misslungenen Versuch einfach mit einem Lachen. Um sportliche Höchstleistungen geht es nicht. „Wir wollen die Muskulatur und die Gelenke aktivieren, das Herz-Kreislauf-System, den Blutdruck“, erklärt Trainer Klaus Pannek.

Seligenstädter Senioren wollen fit bleiben

So werden auch der Gleichgewichtssinn, die Beweglichkeit und die Koordination gestärkt. „Ich will mich bücken können, wenn mir etwas runterfällt, und mich hinsetzen und aufstehen“, sagt der 84-jährige Hans Reuter. 27 Jahre lang hat er Fußball gespielt, heute fährt er noch jeden Tag Rad und geht viel in den Garten. „Die Bewegung ist wichtig, um fit zu bleiben“, erklärt er.

Das hat auch Gerhard Wenzel erkannt. Mit 67 Jahren ist er einer der jüngsten in der Gruppe. „Entweder man kommt gar nicht erst runter, oder nicht wieder hoch“, beschreibt er, wie er das Älterwerden am eigenen Körper gemerkt hat. Seit der Jugend hat Wenzel so gut wie keinen Sport gemacht. „Irgendwann kommt der Zeitpunkt, da muss man etwas tun. Sonst kann ich mich in zehn Jahren vielleicht gar nicht mehr bewegen.“ Weil er Probleme mit dem Herzen hat, rät ihm auch sein Arzt dazu, Sport zu treiben. Seit einem halben Jahr ist er nun bei den Kolping-Sportlern dabei.

Rudern mit dem Stab: Mit verschiedenen Übungen trainieren Harry Witt (rechts) und seine Mitsportler Beweglichkeit, Gleichgewicht und Koordination. © Oehl, Laura

Gymnastik-Kurs motiviert Seligenstädter Teilnehmer generell zum mehr Bewegung

„40 Jahre sind natürlich nicht in sechs Monaten aufgeholt“, gesteht sich Wenzel ein. „Aber ich merke schon, dass mir manches im Alltag leichter fällt.“ Außerdem habe der Kurs ihn animiert, sich generell mehr zu bewegen. „Ich versuche, jeden Tag 15 Kilometer Rad zu fahren, und bei schönem Wetter gehe ich abends eine Runde schwimmen.“ Wahrscheinlich, sagt Gerhard Wenzel, würde er sich im Moment auch ohne Sport noch wohl in seinem Körper fühlen, „aber in ein paar Jahren wäre das vielleicht nicht mehr so“.

Am Kurs der Seligenstädter Kolping-Sportler kann grundsätzlich jeder teilnehmen. Doch der Kurs sei nur der Einstieg, erklärt Klaus Pannek: „Mindestens dreimal die Woche sollte man sich schon bewegen.“ Denn besonders im Alter gelte: „Bewegung ist das einzige Medikament ohne Nebenwirkungen (bis auf den Muskelkater), das nichts kostet, außer Überwindung.“ (Von Laura Oehl)

Die Seligenstädter Kolping-Sportler Die Kolping-Ausgleichssportgruppe besteht bereits seit 50 Jahren. Neben der Sport-Gymnastik bieten die Kolping-Sportler auch Volleyball (Mittwoch, 18 Uhr) sowie Nordic Walking (Dienstag, 9 Uhr) an. Derzeit nehmen Mitglieder aus Seligenstadt, Mainhausen, Klein-Welzheim und Hainburg an den Kursen teil. Für die Sport-Gymnastik treffen sie sich mittwochs um 17 Uhr – im Sommer auf dem Kolpinggelände, ab dem 13. September in der Sporthalle der Seligenstädter Emma-Schule. Weitere Infos gibt es bei Abteilungssprecher Horst Friedrich, 06182 21397. (loe)