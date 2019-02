Mittwochs passiert in Seligenstadt am wenigsten

Seligenstadt – Die Aufgaben des Ordnungs- und Umweltamtes bestehen bei Weitem nicht nur darin, Temposünder zu kontrollieren. Neben Zahlen zu Verkehrskontrollen erhält der Jahresbericht des städtischen Amtes auch Bilanzen zur Abfallwirtschaft oder zur Feuerwehr.

Straßenverkehr

Bei 85 mobilen Geschwindigkeitsmessungen an 46 Tagen stellte die Ordnungspolizei 4 356 Geschwindigkeitsübertretungen fest. Hinzu kommen 2 369 Temposünder bei den stationären Blitzern. Der Spitzenreiter war 2018 mit 130 km/h unterwegs. 9 712 Falschparker wurden verwarnt. Darüber hinaus waren 451 Verkehrsbeschränkungen und Sondernutzungen von öffentlichen Verkehrsflächen zu bearbeiten.

Parkausweise und Ordnungswidrigkeiten

Für die Bewohner der Seligenstädter Altstadt wurden 606 Parkvignetten ausgestellt. Von dem Angebot, sich die Vignetten automatisch zusenden zu lassen, macht inzwischen die Hälfte der Berechtigten Gebrauch. Voraussetzung dafür ist ein entsprechender Antrag sowie die Erteilung einer Einzugsermächtigung für die Verwaltungsgebühr von 28 Euro. Danach muss die Vignette nicht mehr jährlich neu beantragt werden. Für Schwerbehinderte wurden 27 Parkausweise erteilt.

Im Jahr 2018 wurden 16 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Bußgelder mussten bei Verstößen gegen die Meldepflichten nach dem Gewerberecht sowie wegen Plakatierens ohne Genehmigung verhängt werden.

Gewerbe

Aktuell sind 2 545 Gewerbebetriebe in Seligenstadt gemeldet. Im abgelaufenen Jahr erfolgten 246 Neuanmeldungen, 236 Abmeldungen und 113 Ummeldungen.

Notbestattungen

Zwei Notbestattungen musste das Ordnungsamt im vergangenen Jahr veranlassen. Diese erfolgen dann, wenn keine Angehörigen bekannt oder auffindbar sind oder diese sich weigern, ihrer Pflicht nachzukommen.

Hunde

Zwölf Mal wurde eine Erlaubnis zum Halten und Führen von gefährlichen Hunden erteilt. Insgesamt sind rund 30 Hunde dieser Einstufung in Seligenstadt gemeldet.

Die richtige Fell- und Zahnpflege für jeden Hund Zur Fotostrecke

Abfallwirtschaft

Im abgelaufenen Jahr wurden 1 700 Tonnen Biomüll eingesammelt. Gegenüber den Vorjahren sank dadurch die Restmüllmenge erneut auf nunmehr 2 800 Tonnen. Diese Entwicklung bedeutet eine erhebliche finanzielle Entlastung des Gebührenetats. Zudem wurden 2017 die Abfalldienstleistungen neu ausgeschrieben. Das führte zu einer Neukalkulation der Abfallgebühren in Seligenstadt, die 2018 um 22 Prozent gesenkt werden konnten.

1 500 Haushalte haben die Abholung von Sperrmüll beantragt und dabei 600 Tonnen entsorgt. Der Sperrmüll wird einer Sortieranlage zugeführt. Verwertbare Materialien wie Metall oder Holz werden separiert.

Konstant geblieben ist die Menge des Altpapiers mit 1 600 Tonnen.

Umwelt

Bei der jährlichen Baumkontrolle wurden 3 395 Bäume auf Totholz in der Krone, morsche Stellen und Pilze überprüft. Da es in Städten drei bis fünf Grad wärmer ist, leiden Stadtbäume besonders unter der Hitze. Hinzu kommt, dass sie durch die Versiegelung des Bodens nicht ausreichend Wasser ziehen können und die Belüftung der Wurzeln stark eingeschränkt ist. Junge Bäume bedürfen besonderer Pflege, da ihre Wurzeln frühestens nach zehn Jahren so stark ausgebildet sind, dass sie sich auch in Trockenzeiten selbst mit Wasser versorgen können. Je nach Größe benötigen diese Bäume täglich neun bis 14 Liter Wasser. Dafür hat der städtische Gärtnertrupp mehr als 144 Kubikmeter Wasser vergossen. Im gesamten Stadtgebiet wurden 25 Bäume nachgepflanzt.

Feuerwehr

Die Feuerwehr besteht derzeit aus 127 Einsatzkräften. Insgesamt mussten die drei Feuerwehren zu 299 Einsätzen ausrücken, darunter 81 Brände, 50 Fehlalarme und 168 Hilfeleistungen (zum Beispiel bei Unwetterlagen oder Verkehrsunfällen).

Der September war mit 35 Einsätzen der arbeitsintensivste Monat. Die meisten Einsätze fielen auf Donnerstage und Samstage (48), am wenigsten passierte mittwochs (32 Einsätze). Insgesamt war die Feuerwehr 314 Stunden im Einsatz.

Ein neuer Gerätewagen Logistik sowie ein neuer Einsatzleitwagen wurden 2018 in Betrieb genommen. Weiterhin wurden für die Einsatzkräfte 120 Digitalfunk-Pager neu angeschafft. (kd)