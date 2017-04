Motorradfahrer kollidiert mit Traktor und verletzt sich schwer

Seligenstadt - Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße in Richtung Dudenhofen verletzt sich ein Mann schwer. Die Freiwillige Feuerwehr sowie Rettungsdienst und Polizei rücken aus.

+ Der Motorradfahrer verletzt sich schwer. © Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt

Am Montag Nachmittag ist es gegen 17.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L3121 in Höhe der Gärtnerei Löwer gekommen. Dabei kollidierte ein Motorradfahrer aus Seligenstadt mit einem Traktor. Der Motorradfahrer verletzte sich schwer, musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klinik geflogen werden. Die Straße Richtung A3 war zeitweilig gesperrt, es kam laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt rückte mit drei Einsatzfahrzeugen aus und sicherte die Unfallstelle ab. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet, die ausgelaufenen Betriebsmittel beseitigt. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist und wie es dem Verletzten mittlerweile geht ist allerdings noch unklar. (ch)