Neubaugebiet Westring: CDU-Fraktion kritisiert Vorgehen der Koalition

Seligenstadt - Die Seligenstädter CDU will in Sachen Neubaugebiet südlich Westring nicht locker lassen und übt scharfe Kritik an der ihrer Ansicht nach massiven Bebauung.

Die Seligenstädter CDU-Fraktion übt scharfe Kritik an der geplanten Bebauung des Gebietes südlich Westring. Wie berichtet, will die Koalition aus SPD, FDP und FWS eine Entwicklungsgesellschaft mit der Verwertung und Administration dieses Großprojekts beauftragen.

Lesen Sie dazu auch: Westring-Bebauung: Koalition will Bürger in Planung einbeziehen Koalition stellt Weichen für die umstrittene Westring-Erschließung Die Union diskutierte das Thema nun ausführlich in ihrer jüngsten Fraktionssitzung. Dass die Koalition auch eine Bürgerversammlung zu diesem Thema ablehne, führe zu „erheblichem Unmut“ in der Bevölkerung, so CDU-Fraktionsvorsitzender Joachim Bergmann. „Wenn man eine Bürgerversammlung ablehnt und dann Wochen später ankündigt, man wolle die Bürger in die Planungen einbeziehen, dann macht man sich unglaubwürdig“, betont er und fügt hinzu: „Man darf nicht nur von Bürgerbeteiligung schwadronieren, man muss sie auch aktiv betreiben.“ Hier sei eine Chance vertan worden.

Der Fraktionschef erläuterte auch den Standpunkt der CDU zum Thema Westring: „Es ist richtig, dass wir damals für die Aufnahme des Gebiets in den Flächennutzungsplan waren. So konnte die Stadt alle Optionen offenhalten. Für eine Ruckzuckaktion und eine massive Bebauung ohne Rücksicht auf Verluste haben wir allerdings nie die Hand gehoben.“

Stadtverordneter Johannes Zahn hält es für „sonderbar“, dass alles „im Hauruckverfahren durchgepeitscht werden soll“. Es komme der Verdacht auf, man wolle einer Diskussion und einer Abwägung aller Vor- und Nachteile aus dem Weg gehen: „Erst Fakten schaffen und dann die Bürgerinnen und Bürger einbeziehen, ist alles andere als die feine Art“, meint er.

Zahn machte deutlich: „Wir haben doch genug fähige Leute im Rathaus sitzen. Dieser Übertragung muss Einhalt geboten werden. Gesellschaften sind zunächst an einem maximalen, eigenen Profit interessiert.“ Insbesondere aber stünden den dann nötigen Infrastrukturmaßnahmen (Kindergarten, Schule, Verkehr, Kanalisation, usw.) bei bis zu möglichen 3000 neuen Einwohnern keine Einnahmen gegenüber. „Diese wird die Gesellschaft schlucken. Die Ausgaben hätten dann alle Bürgerinnen und Bürger zu tragen“, so Zahn weiter.

Die CDU-Fraktion weist im Zusammenhang mit der geplanten Bebauung auch auf die Situation für den Obstbauverein Seligenstadt hin. Dieser liege mit seinem Gelände im 22 Hektar großen Gebiet. „Das rücksichtslose Vorgehen von SPD, FDP und FWS gefährdet hier wichtige Grünflächen“, kritisieren die Christdemokraten.

Daher spreche sich die CDU- Fraktion weiterhin gegen das Projekt aus. Ebenso lehne man die Beauftragung einer Entwicklungsgesellschaft zur Verwertung und Administration ab. „Wir werden nicht locker lassen“, verspricht Joachim Bergmann. (sig)

