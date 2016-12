Neues Konzept für die Altstadt: Mal legal, mal illegal

Von Einnahmeplus, Falsch- und Gehwegparkern

Seligenstadt - Wird, was lange währte, endlich gut? Neben der parlamentarischen wird auch die öffentliche Diskussion zeigen, ob Erster Stadträtin Claudia Bicherl (CDU) mit ihrem vom Magistrat bereits abgesegneten „Parkraumkonzept für die Altstadt“ der große Wurf gelungen ist.Von Michael Hofmann

Mit der vorgeschlagenen neuen Kostenstruktur winkt jedenfalls, wie bereits ausführlich berichtet, ein erhebliches Einnahmeplus. Mit einer umfangreichen Parkraumuntersuchung widmete sich das Planungsbüro von Mörner (Darmstadt) einem permanenten und emotionsbeladenen Thema in Seligenstadt. Abgesehen vom oft beklagten Parkdruck galt es auch die Vorgabe des Haushaltssicherungskonzepts 2015/2016 zu berücksichtigen: marktgerechte Gebühren für die beiden Parkdecks sowie eine gesamte Parkplatzbewirtschaftung für die Innenstadt. Ziel einer Vereinheitlichung der Kostenstruktur sind höhere Kosten im Inneren der Altstadt, geringere Kosten in den Randbereichen und kostenlose Angebote am Rande. Die entsprechende Beschlussvorlage des Magistrats beinhaltet nicht nur eine Erhöhung der Gebührensätze, sondern auch eine Verringerung des Taktes.

Im Einzelnen schlägt der Magistrat auf der Grundlage der Analyse des Büros Mörner folgende Regelung vor:

Zur Steigerung der Attraktivität des Radverkehrs werden am Marktplatz zwei Pkw-Stellplätze sowie am Mainufer unterhalb des „Bubenschulhofes“ ein Pkw-Stellplatz in Fahrradabstellanlagen umgewandelt. Die „Brötchentaste“ am Marktplatz wird abgeschafft.

Das Parken auf dem Parkplatz an der Feuerwehr, auf dem Parkplatz vor dem Parkdeck in der Grabenstraße 37, auf dem Kapellenplatz sowie auf dem ehemaligen Gelände der Stadtwerke wird gebührenpflichtig.

Die Gebühren in der Altstadt verändern sich von derzeit 50 Cent je halbe Stunde auf 60 Cent, auf den Parkdecks von 20 auf 30 Cent. Das Tagesticket kostet zwei Euro, das Monatsticket 30 Euro. Am Marktplatz bleibt die Höchstparkdauer bei 30 Minuten. „Insgesamt könnten damit jährliche Einnahmen von 485.000 Euro (2015: 247 877 Euro) realisiert werden.“

In ihrer Untersuchung fördern die Experten viel Bekanntes, aber auch einige durchaus überraschende Aspekte zu Tage. So zeige die Parkraumuntersuchung (1856 Stellplätze), „dass mit Blick auf den ruhenden Verkehr, zumindest unter der Woche, keine gravierenden Probleme bestehen.“ Auffällig sei, dass die beiden altstadtnahen, aber kostenpflichtigen Parkraumbereiche (Parkdeck Kloster, Parkhaus Altstadt) über „nur sehr geringe Auslastungen verfügen“, während kostenlose Parkmöglichkeiten (Feuerwehr, Parkplatz am Parkhaus Altstadt, freie Stellplätze im grünen Bewohnerparkbereich) nahezu voll ausgelastet sind. Die Untersuchung zeigt auch auf, dass für den Einkauf oder andere Erledigungen durchaus längere Fußwege zum Ziel in der Altstadt in Kauf genommen werden. Dagegen ist die Parksituation für Bewohner (Auswertung Nachtparker) etwas angespannter. „In den Bewohnerbereichen (gelbe, grüne und blaue Vignette, nur nachts) bewegt sich die Auslastung nahe an der 85-Prozent-Grenze. Ab dieser Grenze entsteht Parksuchverkehr.“ Herausgefunden haben die Experten zudem, dass über den gesamten Tag das bestehende Angebot ausgeschöpft, ja sogar überschritten wird (von 9 bis 18 Uhr ist die Auslastung über 100 Prozent) und ebenfalls Parksuchverkehr entsteht.

Der gesamte Bereich Bahnhofstraße, P+R-Platz und Wohnen West sei mit Blick auf die Auslastung vormittags als kritisch anzusehen. „Bedingt durch die hohe Auslastung hat sich insbesondere in diesen Bereichen ein regelwidriges Gehwegparken durchgesetzt. Die Situation ist nur zu verbessern, wenn Bewohner dazu animiert werden, ihre Fahrzeuge auf den Grundstücken zu parken.“ Anderes Ärgernis: „Zahlreiche wild abgestellte Fahrräder schränken die Funktionsfähigkeit der Altstadt bereits jetzt ein. Ein geregeltes Fahrradparken ist unbedingt anzustreben.“ Dazu seien Pkw-Stellplätze umzuwandeln, etwa zwei Plätze am Marktplatz zwischen Bahnhofstraße und Riesen, sowie ein oder mehrere Stellplätze am Mainuferweg unterhalb des Bubenschulhofs.

Auch ein Beispiel für die stillschweigende Legalisierung liebgewonnener Gewohnheiten stellen die Experten vor. „Eine besondere Herausforderung liegt in der Unterscheidung von legalem und illegalem straßenseitigen Parken - insbesondere in (...) der Altstadt parken Pkw rechtlich häufig im Graubereich. Auch regelwidriges Gehwegparken wird in mehreren Straßenzügen geduldet und führt zu einer Erhöhung des Stellplatzangebotes auf Kosten der Flächen des Fußverkehrs.“ Einen Sonderfall stellt die Freifläche südlich des Bahnhofsgebäudes dar. dort wird das ungeregelte Parken ebenfalls geduldet.“