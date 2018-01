Neuordnung der Parkgebühren in Seligenstadt

Höhere Parkgebühren erhebt die Stadt ab Montag in der Innenstadt und bei den Parkhäusern. Wer sein Auto dann auf der Aschaffenburger Straße (Foto) abstellt, berappt zehn Cent je angefangener fünf Minuten.

Seligenstadt - Höhere Parkgebühren erhebt die Stadt Seligenstadt ab Montag, rechnet mit Erträgen von bislang nie da gewesenen 512.000 Euro im Jahr. Stadträtin Bicherl relativiert, spricht von mehr Gebührengerechtigkeit. Von Michael Hofmann

Den Beschluss zur Neuordnung der Parkgebühren fasste die Seligenstädter Stadtverordnetenversammlung bereits im Sommer 2017, am kommenden Montag stellt die Stadtverwaltung die Parkscheinautomaten im Stadtgebiet auf die neuen Gebührensätze um. Nach Angaben von Erster Stadträtin Claudia Bicherl (CDU) kostet Parken im direkten Altstadtbereich statt bisher 50 Cent je angefangener halben Stunde nunmehr zehn Cent je angefangener fünf Minuten. „Damit ist zwar eine Erhöhung der Parkgebühr von rechnerisch 20 Prozent verbunden, durch die kürzere Taktung wird jedoch ein Stück mehr Gebührengerechtigkeit geschaffen.“

Auch auf den beiden Parkdecks Altstadt (Steinheimer Straße) und Kloster (Aschaffenburger Straße/Friedhof) sowie am neuen Parkplatz auf dem früheren Stadtwerkegelände hebt die Stadt ihre Gebühren auf zehn Cent je angefangener zehn Minuten sowie die Tageskarte auf zwei Euro (bisher ein Euro) an. Das Monatsticket kostet nun 30 Euro. Darüber hinaus können Interessenten im Ordnungsamt auch Tickets für einen längeren Zeitraum beantragen. Diese sind ab einer Gültigkeitsdauer von drei Monaten erhältlich und kosten je Monat ihrer Gültigkeit 30 Euro.

Die im Vorjahr beschlossene Erhöhung der Parkgebühren führt nach vorsichtigen Schätzungen der Verwaltung zu Mehreinnahmen von fast 140.000 Euro. Damit erklimmt der Haushaltsposten „Parkeinrichtungen“ den noch nie erreichten Einnahmenberg von über 510.000 Euro. Zum Vergleich: Das Ergebnis des Jahres 2016 lag bei 283.000 Euro, der Haushaltsansatz 2017 bei 373.000 Euro. Bürgermeister Dr. Daniell Bastian (FDP) stellt dieser „Haushaltsverbesserung“ allerdings einige Kostenfaktoren gegenüber. Demnach schlagen die Neuprogrammierung der Parkscheinautomaten und die Einführung der bargeldlosen Zahlung mit rund 20.000 Euro zu Buche. Zudem erhebt das Geldinstitut seit Oktober 2017 für die Entgegennahme von Münzgeld eine Gebühr von drei Prozent der Einzahlungssumme (15.000 Euro). Und schließlich sind Planungskosten von 24 000 Euro für ein neues Parkleitsystem in Seligenstadt vorgesehen. Insgesamt stehen im Haushaltsjahr 2018 den exakt 512.270 Euro an Erträgen Aufwände in Höhe von 262 570 Euro gegenüber (2016: 193.000 Euro; 2017: 208.000 Euro).

Im Vorjahr votierten die Seligenstädter Stadtverordneten mehrheitlich für ein Parkraumkonzept für die Altstadt und angrenzende Bereiche. Im Mittelpunkt: Die Ausweitung von bewirtschafteten Stellflächen, mehr Rad-Parkplätze sowie ein Parkleitsystem.