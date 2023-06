Ökopunkte-Ankauf zum Schutz der Seligenstädter Landwirtschaft

Von: Michael Hofmann

Teilen

Weil die Stadt Seligenstadt ihre wenigen Ausgleichsflächen für die Landwirtschaft reservieren möchte, erwirbt sie Ökopunkte, um Eingriffe in Natur und Landschaft zu kompensieren.

Seligenstadt – Auf ein Sparbuch ganz besonderer Art plant die Stadt Seligenstadt erneut eine nicht unerhebliche Einzahlung. Sogenannte Ökopunkte sollen – analog zu Ankauf und Übertrag für das Neubaugebiet „Südwestlich des Westrings“ im Sommer 2020 – erworben und auf einem behördlich geführten Ökokonto gutgeschrieben werden. Damals kaufte die Stadt auf Antrag des Magistrats als Westring-Ausgleichsmaßnahme 1,18 Millionen Biotopwertpunkte zu 40 Cent pro Punkt an. Der Gesamtkaufpreis von 561 372,50 Euro brutto wurde freilich über das Treuhandkonto des Entwicklungsgebiets finanziert und belastete den städtischen Etat somit nicht.

Nunmehr sollen auf Initiative des Magistrats von der Landwirtschaftlichen Edelfrucht GbR aus Büdingen mindestens 500 000, jedoch höchstens 700 000 Biotopwertpunkte erworben werden.

Der Preis beträgt laut Kaufvertrag 62 Cent pro Punkt zuzüglich Mehrwertsteuer. Der Kaufpreis soll aus Mitteln für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden aus dem laufenden Haushalt finanziert werden. Im Haushalt stehen noch 1,5 Millionen Euro zur Verfügung.

In seiner Begründung verweist der Magistrat auf „aktuell mehrere Aufstellungs- und Änderungsverfahren für Bebauungspläne“. Außerdem wird für den dritten Bauabschnitt der Umgehungsstraße die bisherige Ausgleichsfläche für das Gewerbegebiet „Nordring II“ in Anspruch genommen, sodass dafür ein Ersatz geschaffen werden muss.

Damals wie heute ist eine Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft erforderlich, die freilich im Stadtgebiet nicht umgesetzt werden kann. Biotopwertpunkte entstehen dann, wenn Ausgleichsmaßnahmen (andernorts) durchgeführt und, etwa Wiesen oder andere Kulturlandschaften, dauerhaft gesichert werden. Diese Punkte können einem „Konto“ gutgeschrieben und gehandelt werden. Die erworbenen Biotopwertpunkte können für unterschiedliche Maßnahmen eingesetzt werden.

„Es wird zunehmend schwieriger, den erforderlichen Ausgleich im Gemeindegebiet umzusetzen, da dies in der Regel zulasten der örtlichen Landwirtschaft geht. Um der Landwirtschaft nicht noch weitere Ackerflächen zu entziehen, sollen Biotopwertpunkte erworben werden“, argumentiert der Magistrat und nennt die Aufstellung der Einzelhandelsbereiche Steinheimer Straße und Aschaffenburger Straße, die Änderung der Gewerbegebiete „Südlich der Dudenhöfe Straße“ und „Nordring II“ sowie die Innenentwicklung Alter Stadtwaag als Begründung.

Die Verkäuferin, die Landwirtschaftliche Edelfrucht GbR in Büdingen, will auf ihren Flächen und im selben Naturraum wie Seligenstadt Ausgleichsmaßnahmen durchführen, durch die Ökopunkte generiert werden. Die Maßnahmen werden vom Verkäufer dinglich gesichert (Sachwerte zur Kreditsicherung), dauerhaft gepflegt und unterhalten.

Zwischen Ausgangs- und Zielzustand



Ökopunkte gibt es schon seit mehr als 25 Jahren in Deutschland. Sie wurden eingeführt, um die Eingriffsregelung zu flexibilisieren. Bei der Berechnung der Anzahl von Ökopunkten wird eine Anlage der Bundeskompensationsverordnung (Liste der Biotoptypen und -werte) verwendet. Dort wird jedem Biotop in Deutschland ein bestimmter Wert zugewiesen. Bei der Verwendung der Liste werden immer zwei Werte in Betracht gezogen: Der Wert eines Biotopes im Ausgangszustand sowie der Biotopwert des Zielzustandes. So kann ermittelt werden, wie viele Ökopunkte bei der Abwertung einer Fläche für den Ausgleich benötigt werden.

Weiterhin kann berechnet werden, wie viele Ökopunkte durch die Aufwertung einer Fläche generiert werden. Ökopunkte werden auf sogenannten Ökokonten gutgeschrieben. Diese Konten werden von der zuständigen Behörde geführt und können als eine Art Sparbuch verstanden werden. mho