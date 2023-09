Konkurrenz für den Platzhirsch

Von: Yvonne Fitzenberger

Teilen

Lässig mit Shirt und bequemer Hose anstatt mit Hemd und Krawatte präsentiert sich Hagen Oftring. © Fitzenberger

Als relativer Neuling in der kommunalen Politik tritt Hagen Oftring für die Freien Wähler Seligenstadt im Wahlkreis 46 an. Mit seiner, wie er sagt, ehrlichen und authentischen Art will er Platzhirsch Frank Lortz von der CDU die Stirn bieten.

Seligenstadt – „Ich bin ja noch kein so ewig langer Vertreter der Politik hier in der Stadt“, sagt der 32-Jährige selbst. Er ist sich bewusst, dass seine Spuren in der Kommunalpolitik noch längst nicht so tief sind wie die einiger seiner Mitkandidaten für die Landtagswahl. Dennoch tritt der Seligenstädter für die Freien Wähler an und will die etablierten Strukturen durchbrechen.

Ideen schneller umsetzen

Dazu bewegt habe den zweifachen Vater die Hoffnung, Belange und Ideen schneller umsetzen zu können. „Gerade auf Kreisebene merke ich, wie oft die Zuständigkeit zu anderen delegiert wird“, sagt Oftring und nennt dabei das Regierungspräsidium, an das meist verwiesen wird. Dieses wiederum untersteht der hessischen Landesregierung.

Oftring ist 2020 in der Stadtverordnetenversammlung Seligenstadt für den verstorbenen Gerhard Kern nachgerückt, seit 2021 sitzt er auch im Kreistag. Dabei hat der Lufthansa-Pilot erst 2012 mit seinem Umzug zurück nach Seligenstadt angefangen, sich für Politik zu interessieren. „Ich hatte damals sehr wenig Bezug zur Politik“, sagt Oftring. Der Kontakt unter anderem zum verstorbenen Gerhard Kern habe ihm gezeigt, dass mitgegebene Anregungen tatsächlich adressiert werden. „Man hat gesehen, dass sich etwas tut, wenn auch langsam.“

Sein Beruf als Pilot bei der Lufthansa biete ihm die Gelegenheit, andere politische Systeme und Verhältnisse kennenzulernen. Als ein Beispiel nennt Oftring die grüne Architektur, die in den spanischen Metropolen gefördert wird. Dort werden große Gebäude und Hochhäuser begrünt, um die Städte zu kühlen. „Da fragt man sich, warum wir das nicht können“, sagt der passionierte Radfahrer. „Ich glaube, da sind bei uns eben wieder Richtlinien, die so exorbitant sind, dass Gutes nur schwer umgesetzt werden kann.“

Sachanträge

Umsetzen möchte der 32-Jährige als Vertreter der Freien Wähler einiges. „Wir sind nicht die Partei für große Klima-Anträge, sondern eher für Sachanträge. In den Kleinigkeiten stecken die Details.“ Zu seinen Schwerpunkten zählt Oftring unter anderem Verkehrsthemen – „die Grundintention, weshalb ich zu den Freien Wählern gekommen bin“. Aufgrund des Verkehrs, der sich inzwischen an seinem Wohnort stark vermehrt hat, hat sich der zweifache Vater gefragt: „Warum läuft es in der Verkehrspolitik nicht so, wie es eigentlich laufen könnte?“

Er baute den Kontakt zu den Freien Wählern aus, nahm Kontakt mit Hessen Mobil auf und informierte sich, was getan werden kann oder muss, um die Verkehrssituation in der Straße „Am Hasenpfad“ zu beruhigen. „Da erlebt man, wie Zuständigkeiten von A nach B geschoben werden, und sieht, wie schleppend Prozesse vorangehen.“ Auch auf Bundesebene sehe man, so Oftring, dass es nicht einfach sei, verkehrspolitische Themen anzugehen, „aber sie müssen verändert werden“.

Der Ausbau des Schienenverkehrs und verbesserte Anbindungen für den Radverkehr sind dem Hobby-Sportler wichtig. Diese müssten verbessert werden, um attraktiv zu wirken. Nur so könne man Menschen dazu bewegen, ihr Auto gegen Zug und Fahrrad zu tauschen.

Übergreifende Leitlinie

Ebenfalls wichtig ist dem zweifachen Vater die Familien- und Bildungspolitik. Für ihn rückt das Problem Kita-Platz immer näher. „Für das Errichten von Kitas gibt es häufig eine Förderung aus Landestöpfen, aber nicht für das Betreiben oder für Erzieher“, moniert Oftring und plädiert für eine übergreifende Leitlinie, wie der Mangel an Erziehern – ohne, dass sich gegenseitig das Personal abgeworben wird – behoben werden kann.

Auch zum Thema Bildung hat der 32-Jährige eine eindeutige Meinung: „Unser Schulsystem ist antiquiert und einfach sehr konservativ“, sagt er und zeigt mit dem Finger auf die CDU, die dies verschuldet habe. Für ihn sei eine Art integrative Schule ohne Abc-System sinnvoll, damit Kinder aufgrund von Schwächen in einem oder zwei Fächern nicht insgesamt abgestempelt werden.

Hagen Oftring © Privat