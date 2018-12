Parken am Kapellenplatz bleibt vorerst kostenlos

Seligenstadt - Auf dem Parkplatz am Feuerwehrhaus werden vom Jahreswechsel an Gebühren fällig, auf dem Kapellenplatz dagegen vorerst nicht. Zumindest bis der anstehende Umbau des Kreisel-Knotens abgeschlossen ist, dürften Anwohner und auch alle anderen ihre Autos dort noch kostenlos abstellen, so Erster Stadtrat Michael Gerheim in der Stadtverordnetenversammlung.

Bis zum Ende der Umgestaltung des Bereichs um den Kapellenplatz bleibt das Abstellen von Autos am dortigen Parkplatz kostenlos. Hingen werden am Feuerwehhaus mit Beginn des neuen Jahres Gebühren erhoben, teilte Erster Stadtrat Michael Gerheim (SPD) den Stadtverordneten mit. Ansonsten bleibt es beim Beschluss der Koalition: Gehwegparken soll im Bereich zwischen Frankfurter und Würzburger Straße in Zukunft ausgeschlossen sein. So steht es in einem Änderungsantrag, den SPD, FDP und Freie Wähler im Sommer 2017 mit dem umstrittenen Parkraumkonzept für die Randbereiche der Innenstadt verabschiedeten. Vergeblich hatte die CDU-Opposition, von Anfang an dagegen, im Oktober gegen diesen Passus einen neuen Anlauf gestartet und die Streichung beantragt. Vor zahlreichen Zuschauern, darunter viele Anwohner der besonders betroffenen Straßenzüge Wolf- und Kaiser-Karl-Straße, lehnten die Bündnisfaktionen und die Grünen den Unionsantrag ab.

Umstritten blieb in der Debatte, welche Folgen der Satz sowohl rechtlich als auch in der Praxis hat. Die Christdemokraten befürchten nach Worten ihres Stadtverordneten Johannes Zahn erhebliche Nachteile für die Anwohner der eng bebauten, im Fall der Wolfstraße unmittelbar in die Altstadt mündenden Straßen. Diese hätten vielfach keine Möglichkeit, ihre Wagen auf den eigenen Grundstücken abzustellen und seien daher auf Stellplätze am Straßenrand angewiesen; Alternativen gebe es in der näheren Umgebung nicht. Wegen der schmalen Fahrbahnen müssten die Autos überdies mit zwei Rädern auf dem Gehweg stehen, solle der fließende Verkehr - in erster Linie größere Einsatzfahrzeuge, Lieferanten und die Müllabfuhr - nicht behindert werden.

Gehwegparken sei nach der Straßenverkehrsordnung nicht erlaubt und dürfe schon deswegen von der Stadt nicht ausdrücklich gut geheißen werden, hielten Sprecher der Koalition dagegen. Auch Stadtrat Gerheim, seit Anfang Oktober als Ordnungsdezernent im Amt, machte sich diesen Standpunkt zu Eigen, wies aber auf die in Seligenstadt geübte Praxis hin. Demnach stellen die städtischen Ordnungspolizisten in der Regel nur dann Strafzettel aus, wenn geparkte Autos den nicht motorisierten Verkehrsteilnehmern im Weg stehen: „Wer behindernd parkt, wird aufgeschrieben“, so Gerheim - nicht nur im Geltungsbereich des Parkraumkonzepts, sondern überall in der Stadt. Aus politischen wie anderen Gründen mit zweierlei Maß zu messen, sei der Ordnungsbehörde nicht gestattet.

Welchen Maßstab das Ordnungsamt gewöhnlich anlegt, hatte Bürgermeister Dr. Daniell Bastian (FDP) bei den Vorberatungen im Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr Mitte Oktober erklärt. Demnach gibt es in der Regel kein Knöllchen, wenn auf dem Gehweg eine Restbreite von 1,30 Metern verbleibt. Maßgebend sei das Ermessen des Ordnungspolizisten im Einzelfall, präzisierte Gerheim nun im Plenum. Er sehe keinen Grund, daran etwas zu ändern, stellte der Erste Stadtrat klar. Anders als der CDU-Stadtverordnete Thomas Lortz: Bleibe die Forderung, das Gehwegparken auszuschließen, in einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung stehen, sei der Magistrat daran gebunden. So habe die Verwaltung auf Dauer keine andere Wahl, als Gehwegparker zur Kasse zu bitten. (zrk)