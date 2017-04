An Ostern kommen die Glocken zurück

Seligenstadt - Die Geschichte, die Hans-Joachim Lutz von den Glockenfreunden Seligenstadt erzählt, reicht zurück bis zum Glockenguss im Kloster am 1. September 2006, dem Entstehungstag der Glocken-Geschwister „St. Wendelinus“ und „St. Josef“.

Pünktlich zu Ostern nimmt auch die zweite Glocke ihren Betrieb auf. Der Glockenguss durch den Benediktinermönch und Glockengießermeister Bruder Michael Reuter (OSB) vom Kloster Maria Laach im September 2006 erfolgt maßgeschneidert und zweckgebunden. Beide Glocken fanden ihren Platz in zwei historischen Seligenstädter Gebäuden: „St. Wendelinus“ in der Wendelinus-Kapelle und „St. Josef“ im Glockenturm des St. Josefshauses. Während die Wendelinus-Glocke bereits seit Jahren erklingt, steht die Übernahme der St.-Josef-Glocke in den Läutebetrieb kurz bevor. Pünktlich zur Messe in der Osternacht ist sie heute gemäß der alten Volkslegende „mit der Osterbotschaft“ zurück. Dann läutet auch die St.-Josef-Glocke im St.-Josefshaus zwei Mal am Tag.

+ Das Josefshaus verfügt über eine eigene Kapelle und einen Glockenturm. Dort läutet ab Ostern die St.-Josef-Glocke. © Hans-Joachim Lutz Für die Bewohner der historischen Kernstadt Seligenstadts sind Glocken die klingenden Begleiter durch das Jahr. Sie kennen das Angelus-Läuten am Morgen, Mittag und Abend, das Läuten zur Taufe, das Beerdigungsläuten, Wandlungsläuten oder Neujahrsläuten. Und die Bewohner des Städtchens wissen auch: Am Gründonnerstag werden die Kirchenglocken beim „Gloria“ der Heiligen Messe zum letzten Mal läuten und dann für drei Tage verstummen. Denn an Karfreitag fliegen die Glocken nach Rom, um sich den päpstlichen Segen zu holen und mit der Osterbotschaft zurück zu kehren – so sagt der Volksmund.

Das zum Einflussbereich der Pfarrei St. Marcellinus und Petrus zählende Geläut ist eindrucksvoll. Die größte Glocke „St. Marcellinus & Petrus“ hängt allein im Südturm der Einhardbasilika in einem Holzglockenstuhl aus dem Jahr 1909. Die anderen vier Glocken – St. Maria, Johannes, Bartholomäus und Laurentius – sind in einem Stahlstuhl im Nordturm installiert. Im Jahr 1999 kam eine sechste Glocke durch den „Arbeitskreis Glocke 1599“ (heute Glockenfreunde) hinzu. Es ist der Nachguss einer Renaissance-Glocke aus dem Jahr 1599, die Hieronymus Hack aus Aschaffenburg für das Rathaus in Seligenstadt lieferte. Sie wurde aber nach dem letzten Weltkrieg so stark beschädigt, dass eine Reparatur nicht möglich war. Heute steht die Glocke von 1599 im Regio-Museum. Der Nachguss dieser Glocke wurde von der Gießerei Rincker/Sinn hergestellt und im Engelsturm in einem Holzglockenstuhl aus dem Jahr 1296 in Betrieb genommen.

Weitere Gebäude der Pfarrei mit Geläut sind die historische Wendelinus-Kapelle und das St.-Josefshaus. Einer Initiative der Glockenfreunde ist es zu verdanken, dass im Jahr 2006 ein von der Bevölkerung mit viel Interesse verfolgtes Projekt Gestalt annahm. Auf der Wiese im Klosterhof wurde – wie in Schillers „Lied von der Glocke“ beschrieben – der Bronzeguss mehrerer Glocken vorgenommen. Hunderte interessierter Gäste fanden sich ein, um dem einzigartigen Vorgang beizuwohnen.

Im Glockenstuhl des St. Josefshauses hängt die beim Glockenguss 2006 gefertigte St.-Josef-Glocke. Gemäß aktuellem Sitzungsbeschluss des Pfarrgemeinderats wird sie ab Ostern 2017 regelmäßig zweimal täglich, nämlich um 12 Uhr und um 18 Uhr, läuten. Doch davor liegen die „Heiligen drei Tage“, das „Triduum Sacrum“. Es beschreibt die Zeit zwischen dem Letzten Abendmahl am Gründonnerstag, gefolgt vom Leiden und der Kreuzigung Christi am Karfreitag, der Grabesruhe am Karsamstag und der Auferstehung in der Osternacht. Dies ist die Zeitspanne, in der die Kirchenglocken verstummen. Wenn die Glocken zu Ostern wiederkehren und ihren Dienst aufnehmen, wird die St.-Josef-Glocke mit dabei sein. (kd)