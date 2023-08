Ostkreis bietet breites Ladenetz an, Stationen für E-Bikes wenig gefragt

Von: Yvonne Fitzenberger

Laden im öffentlichen Raum: In Seligenstadt stehen zehn Ladestationen zur Verfügung. © Fitzenberger

Als umweltfreundlich und nachhaltig wird E-Mobilität beschrieben, aber wie gut ist das Ladenetz in Hainburg, Mainhausen und Seligenstadt?

Ostkreis – Mit dem E-Auto durch die Straßen Hainburgs und Mainhausens oder bald mit dem E-Bike über den kommenden Radschnellweg von Seligenstadt nach Dietzenbach. E-Mobilität gilt als zukunftsträchtig.

Hainburg: Elektromobilität innerörtlich im Vorteil

Fünf Standorte mit zehn Ladepunkten sind auf der Webseite der Gemeinde Hainburg gelistet. Ein sechster steht an der Kreuzburghalle zur Verfügung. „Geplant sind noch öffentliche Ladepunkte am neuen Rathaus“, sagt Bürgermeister Alexander Böhn. Auch auf dem Parkplatz des neu gebauten Rewe-Marktes in Hainstadt sollen noch Lademöglichkeiten entstehen. „Ich finde, Elektromobilität ist ein wichtiger Baustein für eine umweltverträgliche und nachhaltige Mobilität“, betont der Hainburger Rathauschef. Seitens der Gemeinde versuche man, E-Fahrzeuge dort einzusetzen, wo es Sinn ergebe. „Wir hatten uns auch schon informiert, noch weitere Bereiche wie die Müllabfuhr mit elektrischen Fahrzeugen zu erweitern, doch stellt sich dies noch nicht wirtschaftlich dar, da diese Fahrzeuge fast das Doppelte kosten.“ Zusammen mit dem Energieversorger Maingau bietet die Gemeinde eine Carsharing-Möglichkeit an. Für die Gemeinde selbst stehen drei elektrische Dienstfahrzeuge zur Verfügung. Auf der Wunschliste steht zudem ein Lastenrad – dafür befindet sich die Gemeinde in Gesprächen.

„Gerade im innerörtlichen Bereich, finde ich, hat die Elektromobilität ihre Vorteile“, sagt Böhn. „Wenn man dann auch noch die Autos mit dem Strom aus der eigenen PV-Anlage versorgt, ergibt das richtig Sinn.“ Dies sei für E-Auto-Besitzer außerdem die günstigste Möglichkeit, ihr Fahrzeug zu laden. So werden beispielsweise auch die Ladestationen am Rathaus durch die dort installierte PV-Anlage gespeist.

Mainhausen: Nachfrage steigt konstant

Von drei auf elf Ladestationen hat die Gemeinde Mainhausen vergangenes Jahr aufgerüstet und ist in Gesprächen mit den drei Anbietern Entega, Maingau und EVO, um das Netz weiter auszubauen. Auch für E-Bikes stehen an drei Standorten Lademöglichkeiten zur Verfügung. „Wir stehen gut da“, sagt Bürgermeister Frank Simon. Zurzeit reiche das Angebot, aber die Gemeinde registriere auch ein steigendes Interesse. Gerade beim Laden fürs Firmenfahrzeug werde gerne auf öffentliche Ladestationen zurückgegriffen. „Wer in einer Mietwohnung lebt, hat sonst keine Möglichkeit, das Auto zu laden.“ Auch in Mainhausen hat die Gemeinde, soweit möglich, auf E-Fahrzeuge umgestellt. So ist zum Beispiel der Bauhof mit vier elektrisch betriebenen Autos unterwegs.

Die Nachfrage nach den E-Bike-Ladepunkten sei zurückhaltend, berichtet Simon. „Die Akkus haben eine hohe Reichweite. Die Besitzer laden ihre Räder dann lieber zu Hause.“ Simon betont auch: „Wir bieten Job-Räder von der Gemeinde aus an. Viele interessieren sich dann für ein E-Bike.“

Seligenstadt: Mit E-Autos 164.995 Kilometer zurückgelegt

Mit zehn Ladestationen für E-Autos und einer für E-Bikes bietet auch die Stadt Seligenstadt ein Netz an. Dazu kommen weitere halb-öffentliche Ladestationen bei Unternehmen und Hotels. Der Energieversorger Maingau stellt in Seligenstadt zwei E-Autos und fünf elektrisch betriebene Lastenräder für Sharing-Angebote zur Verfügung. Seit 2020 legten die E-Autos insgesamt 164.995 Kilometer zurück und wurden ganze 2 350 Mal gebucht. Auch die Lastenräder werden gebucht und kamen 560 Mal zum Einsatz.

Auch in Seligenstadt sollen weitere Ladestationen aufgebaut werden, alleine zwei durch die Maingau, wie diese auf Nachfrage mitteilt. (Von Yvonne Fitzenberger)