Das können Sie gegen ungebetene Besucher tun 

Ostkreis - Auch wilde Katzen und Waschbären fühlen sich wohl im Städtchen – nicht immer zur Freude seiner menschlichen Bewohner. Von Doris Becker-Herr

Was sich gegen eine unkontrollierte Vermehrung und für ein friedliches Zusammenleben tun lässt, darüber haben wir mit Peter Sona vom Tierschutzverein und Wildmeister Klaus Burow gesprochen. Die unkontrollierte Vermehrung wilder und streunender Katzen nachhaltig und tiergerecht in den Griff zu bekommen, ist alles andere als eine leichte Aufgabe, erklärt Peter Sona, Katzenexperte und stellvertretender Vorsitzender des Tierschutzvereins (TSV) Seligenstadt.

Erster wichtiger Ansatzpunkt ist die Einrichtung von Futterstellen. Dort werden die Katzen zunächst angefüttert, dann eingefangen, um sie zu kastrieren und durch eine Tätowierung entsprechend zu kennzeichnen. Die nächsten drei bis fünf Tage bis zur völligen Genesung bleiben sie auf der privaten Quarantänestation von Peter Sona. Anschließend werden die wilden Katzen wieder in ihrem ursprünglichen Revier ausgesetzt. Die Zahmen, die in der Regel schon mal einen Besitzer hatten und deshalb an Menschen gewöhnt sind, verbringen drei bis vier Wochen auf der Quarantänestation des Tierheims. Sie werden geimpft, gechipt, bei TASSO angemeldet und auf Krankheiten untersucht. Erst nach dem tierärztlichen Okay gehen sie in die Vermittlung.

Katzen sind bereits im Alter von fünf bis sechs Monaten erstmals geschlechtsreif und bekommen nach einer Tragzeit von 63 bis 65 Tagen bis zu sieben Kätzchen, von denen etwa drei überlebensfähig sind, erläutert Sona weiter. Und das wiederholt sich zwei- bis dreimal jährlich. Viele Katzenbabys überleben aufgrund der schlechten Bedingungen die ersten Wochen nicht. Da viele von ihnen auch die Nachkommen nicht-kastrierter Hauskatzen sind, hat sich der Tierschutzverein schon vor geraumer Zeit für die Einführung der Verordnung zur Kastrations- und Registrierpflicht seitens der Stadt eingesetzt. Demnach wären alle Katzenbesitzer mit Freigängern verpflichtet, diese kastrieren und registrieren zu lassen. Das würde sich für die Stadt auch finanziell lohnen, weil letztlich weniger Fundtiere im Tierheim landen. Laut Fundrecht, so erläutert Sona, muss nämlich dann die Stadt die Kosten für Tierarzt, artgerechte Haltung und Unterbringung aufbringen.

Neben den Katzen gibt es noch eine andere Spezies, die sich hierzulande rasant vermehrt. Die Waschbären, die ursprünglich aus Nordamerika stammen, sind auch im Ostkreis anzutreffen. Wie Wildmeister Klaus Burow aus Hainburg bestätigt, geht die Tendenz nach oben. Die im April 2016 in Kraft getretene neue Jagdverordnung habe das Problem noch verschärft. Während vorher Waschbären ganzjährig gejagt werden durften, gilt nun auch für sie eine Schonzeit vom 1. März bis zum 31. Juli. Der erste Waschbär wurde übrigens 1976 in der Gegend gesichtet bzw. tot aufgefunden, erinnert sich Burow.

Immer öfter melden sich inzwischen Hausbesitzer und bitten um Rat. Waschbären können an Gebäuden und Gartenanlagen große Verwüstungen anrichten und rauben den Bewohnern durch laute Geräusche den Schlaf. Und das laut Burow nicht nur in den Randgebieten, sondern auch in der Innenstadt. Wenn es sich die nachtaktiven Gesellen dann erstmal in Haus, Garage oder Garten gemütlich gemacht haben, ist es schwer, sie wieder loszuwerden. Dann müssen die Tiere von sachkundigen Experten eingefangen werden.

Bilder: Diese sieben Tierarten sind in Hessen unerwünscht Zur Fotostrecke

Während sich der unkontrollierten Vermehrung wilder Katzen durchaus entgegen wirken lässt, kann der Mensch sich gegen Waschbären nur ansatzweise wehren. Es gibt jedoch die Möglichkeit vorzusorgen: einen Waschbären keinesfalls füttern, lautes Radio und Licht an seinem Versteck, sämtliche Abfälle sichern (Tonnen mit Spanngurten oder Schlössern absichern, gelbe Säcke in verriegelten Boxen oder im Haus aufbewahren), Katzenklappen durch einen Chip sichern, Fenster und Türen abends schließen. Unangenehme Gerüche wie Mottenkugeln mögen die Tiere übrigens auch nicht. Und nicht zuletzt sind sie hervorragende Kletterer, also auch die Sicherung der oberen Etagen nicht vergessen. Angriffslustig sind Waschbären zwar normalerweise nicht, sagt Wildmeister Burow. Bei Bedrohung haben sie aber keinerlei Scheu, ihr beachtliches Gebiss einzusetzen. Letztlich handelt es sich um Raubtiere, zu denen man Abstand halten sollte.