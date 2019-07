Palmen, Tapas und „Hugo Angelina“

Heißer Sommer in der Einhardstadt: Hochgenuss und Hochstimmung / FKK-Strand

+ „Finest handmade music“: J. Sanders and Friends sorgten für Stimmung. Fotos (3): HAMPE

Seligenstadt – Palmen, Pommes und Pork-Burger – der Einhardstadt kann es gar nicht heiß genug sein! Am Wochenende herrscht schon Hochsommer in der Stadt, Hochgenuss und Hochstimmung verbreiten sich vom Marktplatz in die Bahnhofstraße, von der Rathausbühne über zahlreiche Spezialitäten-Stände bis zum Kunstgewerbe und den Fachgeschäften mit attraktiven Angeboten.