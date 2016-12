Wenn Poller zum Problem werden

Parkende Autos machen einer Anwohnerin der Kleinen Rathausgasse das Leben schwer

+ © Stassig, Katrin Sieglinde Schübler vor ihrer Wohnung in der Kleinen Rathausgasse. - Foto: Stassig © Stassig, Katrin

Seligenstadt - Sieglinde Schübler ist im Mai von Offenbach nach Seligenstadt gezogen, und eigentlich lebt sie gerne im Städtchen. Wenn da nicht dieses Problem mit den Autos wäre. Sieglinde Schübler wohnt in einem Eckhaus an der Kleinen Rathausgasse. Von Katrin Stassig

Vor ihrer Tür sind zwei Poller angebracht. Die Fläche zwischen den Pollern und der angrenzenden Gerbergasse wird gerne als Parkplatz genutzt. Die Durchfahrt für Anlieger und manchmal auch der Durchgang sind dadurch blockiert. Für Sieglinde Schübler ist das aus mehreren Gründen ein Problem. Nicht aber für das städtische Ordnungsamt, das auf eine seit Jahren unveränderte und „völlig unauffällige“ Situation verweist. „Die Leute klingeln bei mir, ich soll doch bitte mein Auto wegfahren“, erzählt die Wahl-Seligenstädterin. Im Sommer, wenn die Gaststätten auf dem Marktplatz rege frequentiert werden, komme das ständig vor, teilweise abends um elf. Dabei besitzt sie selbst gar kein Auto, sie nutzt Carsharing.

Auch Fußgänger mit Rollator oder Kinderwagen beschweren sich bei ihr, wenn sie nicht vorbeikommen. Manchmal blockieren größere Pkw die Durchfahrt auf der Gerbergasse. Inzwischen stellt Sieglinde Schübler abends sogar den Strom ab, damit sie Ruhe hat und die Klingel nicht hört. Die Lösung für das Problem wäre aus ihrer Sicht eigentlich einfach: die Poller ein Stückchen Richtung Gerbergasse versetzen, damit dort kein Auto mehr parken kann. Es seien schon mal Handwerker vor Ort gewesen und hätten sich die Sache angesehen, aber dann hieß es auf einmal, es sei nicht möglich, die Pfosten umzusetzen. Auch die übrigen Anwohner seien dagegen. „Ich bin halt die einzige, die es betrifft“, stellt die resolute Frau fest.

Sie habe gar nichts dagegen, wenn dort Autos zum Ein- und Ausladen parken oder kurz anhalten, um Gehbehinderte zum nahe gelegenen Friseur zu bringen. Ihr geht es um die Dauerparker. „Manche lassen dann den Motor laufen, bis die Heizung warm ist, und die Abgase ziehen bei mir in die Wohnung.“ Früher seien Strafzettel verteilt worden, inzwischen habe sie vom Ordnungsamt die Auskunft erhalten, man dürfe dort stehen. Bürgermeister Dr. Daniell Bastian, von Frau Schübler konsultiert, hat das Ordnungsamt prüfen lassen. Ergebnis: Alles sei schon jahrelang so und rechtens, auch könne man es eben nicht allen recht machen. Inzwischen, so bestätigt Bastian, gebe es auch eine Liste mit zwei Dutzend Unterschriften: Alles soll so bleiben wie gehabt.