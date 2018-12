Prognose: 250.000 Euro Gewinn

Seligenstadt - Ohne Diskussion und einstimmig hat die Stadtverordnetenversammlung den Wirtschaftsplan der Seligenstädter Stadtwerke für 2019 gebilligt. Demnach soll am Jahresende ein Gesamtgewinn der vier Betriebszweige in Höhe von knapp 250.000 Euro zu Buche stehen. Rote Zahlen schreibt laut Prognose einzig die Mainfähre. Investieren wollen die Stadtwerke nächstes Jahr rund 3,29 Millionen Euro.

Besonders groß ist laut Wirtschaftsplan der Stadtwerke mit 1,9 Millionen Euro der Investitionsbedarf in der Abwasserentsorgung. Für den laufenden Betrieb sowie Instandhaltungen in der Kläranlage und im Kanalnetz veranschlagt die Betriebskommission, die das Budget bereits Ende Oktober billigte, Kosten im Umfang von rund 3,63 Millionen Euro. Unter dem Strich soll ein Gewinn in Höhe von 372.000 Euro stehen. Wegen anstehender Erschließungen von Neubaugebieten und anhaltenden Modernisierungsbedarfs in der Kläranlage bleiben die finanziellen Anforderungen in den kommenden Jahren hoch. Kalkuliert sind 1,96 Millionen Euro Investitionskosten bis Ende 2013.

1,81 Millionen Euro spülen nach der Prognose nächstes Jahr die Wassergebühren von Privathaushalten und Betrieben in die Stadtkasse. Zugrunde liegt der Kalkulation ein Wasserpreis von 1,39 Euro pro Kubikmeter, der für die nächsten vier Jahre bis 2022 gilt. Verrechnet ist dabei der Überschuss von knapp 570.000 Euro, der im vergangenen Kalkulationszeitraum von 2014 bis 2017 aufgelaufen war. Ausgeben müssen die Versorger 2019 rund 1,72 Millionen Euro, sodass ein Jahresgewinn von 92.430 Euro bleibt. Die Investitionen in Höhe von 921.000 Euro sollen zum Teil mit Hilfe eines Darlehens finanziert werden. Bis zu 540.000 Euro kann die Betriebskommission am Kapitalmarkt aufnehmen.

360.228 Euro Kosten für den Betrieb der Mainfähre sollen im kommenden Jahr lediglich 145.000 Euro Einnahmen gegenüber stehen. 215.288 Euro Jahresverlust sind mithin zu verkraften. Zulasten des Stadtwerke-Etats geht das Minus zwar rechnerisch, nicht aber real: Der Jahresverlust wird aus dem Gesamthaushalt der Stadt gedeckt. Allerdings stellt der kommunale Betrieb aus eigenen Mitteln rund 225.000 Euro für Investitionen in die Mainüberfahrt bereit.

Nahezu ein Nullsummenspiel soll nächstes Jahr der Betrieb des Bauhofs sein. Bei Aufwendungen in Höhe von 2,92 Millionen Euro steht im Wirtschaftsplan ein Jahresgewinn von zehn Euro. Die Einnahmen, die den Bedarf decken, kommen größtenteils in Form von Verrechnungen für erbrachte Leistungen aus dem Stadthaushalt oder den anderen Betriebszweigen. Der Investitionsbedarf im Bauhof ist 2019 mit 245.000 Euro angesetzt. (zrk)