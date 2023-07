Pavlina Georgiev ist seit mehr als 25 Jahren als Solistin und Gesangslehrerin aktiv

Generationen beeinflusst: Pavlina Georgiev hat zahlreichen Musikschülern bei der Entwicklung ihrer Stimme und ihres Selbstbewusstseins geholfen. © Kuhn, Thilo

Pavlina Georgievs hat deutliche Spuren in Seligenstadt hinterlassen. Mit ihrem Talent, ihr Können weiterzugeben, motiviert sie zahlreiche Musikschüler.

Seligenstadt – Klassik-Solistin, Entertainerin und musikalische Motivatorin. So könnte man das Betätigungsfeld Pavlina Georgievs umreißen, die seit mehr als 25 Jahren als professionelle Gesangslehrerin und Vokalpädagogin in Region aktiv ist.

Als junge Gesangspädagogin schloss sie im Mai 1997 mit der Musikschule Seligenstadt-Hainburg-Mainhausen einen Honorarvertrag in den Fächern Gesang und Stimmbildung ab. Die Zusammenarbeit währte fast zwei Jahrzehnte, zunächst oft in Kooperation mit der Einhardschule, Musiklehrer und Chordirigent Christoph Dombrowski war damals vonseiten der Schule aus musikalischer Leiter der Projekte. Liliane Herzlich übernahm die Klavierbegleitung bei Musical-Projekten mit der Schule. Peter Wilhelm war später viele Jahre der zuverlässige mit „viel Herzblut“ begleitende Pianist des ständigen Ensembles von Pavlina Georgiev an der Musikschule, das sich bald „Con Piacere“ nannte. „Performance, thematische und auch optische künstlerische Ausgestaltung, Spektakel und Kreativität“ gehörten damals wie heute zum Lieblingswortschatz von Pavlina Georgiev. Sie hat zahlreiche Schülergenerationen und heutige Erwachsene zwar nicht ihre Stimmen gegeben, diese aber weiterentwickelt und zu Persönlichkeiten mit selbstbewussten Solo-Auftritten in der Öffentlichkeit befähigt. So manches Benefizkonzert bot der Künstlerin mit ihren jeweiligen Akteuren ein dankbar applaudierendes Publikum.

„Mit Qualität und Darstellung provozieren“

Mit vielen weiteren Künstlern musizierte sie zusammen, auch bei Kultur-Extra Mainhausen trat Pavlina Georgiev mehrfach in Erscheinung. „Publikumswirksamkeit muss man in diesem Geschäft mit Qualität und Darstellung provozieren“, ist sie überzeugt. Enthusiasmus und Begeisterung hat sie sich und ihren Mitwirkenden sowie Schülern bis heute zum eigenen Vergnügen erhalten.

Lange Jahre ist Georgiev als Leiterin von diversen anderen Chören auf der anderen Mainseite bis in den Main-Kinzig-Kreis hinein aktiv, auch als erfolgreiche Leiterin des Frauenchores der Sängervereinigung Hausen „Canto felice“ und der Frauen „Melodivas“ Großkrotzenburg, jeweils mit ehrgeizigen Zielen.

Klassische Meister wie Mozart oder Brahms faszinieren sie bis heute, aber auch zeitgenössische oder frühere Musical-Kompositionen üben auf Pavlina Georgiev einen starken Reiz aus. Die Zusammenarbeit mit der Musikschule endete schließlich im Herbst 2016.

Gesangliche Weggefährten bleiben ihr Treu

„Es war an der Zeit, einmal wieder einen neuen Weg einzuschlagen“, blickt sie zurück. Viele ihrer zumeist Schüler und gesanglichen Weggefährten blieben ihr treu. Sie übt mit ihnen heute privat im Einzelunterricht oder in der Gruppe.

Privat lebt Pavlina Georgiev seit einiger Zeit in Rodenbach hinter Hanau, ist inzwischen verwitwet, und Mutter einer erwachsenen Tochter. Georgiev hat in jungen Jahren ihr Studium an der Akademie für Musik und Tanz im bulgarischen Plovdiv absolviert, bildete sich dann nach ihrer Übersiedlung nach Deutschland in der Fachrichtung Vokalgesang-Pädagogik weiter. „Mache Dir selbst das Leben schön und singe“, heißt ihre Philosophie.

Im reiferen künstlerischen Alter leitet Georgiev mit viel Elan neben den vorgenannten Gruppen einen Männerchor in Oberrodenbach, den evangelischen Kirchenchor in Dudenhofen und einen gemischten Chor in Neuberg-Ravolzhausen. Nach der Coronazeit sucht die unermüdlich lächelnde Powerfrau noch immer neue Herausforderungen. So hat sie mit ihrem neuen Lebenspartner das „Duo Amore“ gegründet. Vom 19. bis 26. August bietet sie Kurzentschlossenen eine Gesangs-, Kultur- und Wellnessreise per Flug nach Bulgarien an. Kontakt per Mail an pavlina-georgiev@t-online.de. (Von Thilo Kuhn)