Personell und finanziell an Grenze

Seligenstadt - Unter anderem durch den Zuzug von Familien ist die Kinderzahl in Seligenstadt in den vergangenen Jahren unerwartet stark angestiegen. Um der Nachfrage nach Betreuungsplätzen nachkommen zu können, plant die Stadt einen Anbau an der Kita Käthe Münch.

In den zurückliegenden 13 Monaten sind nach Angaben von Bürgermeister Dr. Daniell Bastian (FDP) 34 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren nach Seligenstadt zugezogen. „Das ist mehr als eine Kindergartengruppe.“ Vor diesem Hintergrund hat sich die Verwaltung eingehend mit der Frage beschäftigt, wie das Betreuungsangebot für Kinder in dieser Altersgruppe erweitert werden kann. Das Ergebnis der Überlegungen ist die Planung für einen Anbau an der städtischen Kita Käthe Münch für eine weitere Gruppe für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt. Da das Außengelände der Kita sehr groß ist, biete sich dieser Standort für eine Erweiterung an. Gespräche mit dem Team und dem Elternbeirat wurden bereits geführt, teilt Bastian mit.

Im Zuge des Ausbaus ist auch ein Bistro angedacht. Bereits heute erhalten in der Einrichtung bis zu 84 Kinder täglich ein Mittagessen. Laut Bürgermeister ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Ganztagsplätzen noch weiter steigt. „Dieser Entwicklung können die vorhandenen Räumlichkeiten nicht mehr Rechnung tragen.“ Die Kosten für den geplanten Anbau belaufen sich nach einer ersten Schätzung des städtischen Bauamtes auf etwa eine Million Euro. Bürgermeister Dr. Bastian hat diese Mittel im Rahmen einer Veränderungsliste zum Haushalt 2018 noch kurzfristig eingebracht.

Die Erweiterung sei notwendig, obwohl die Stadt Seligenstadt bereits seit Jahren mit weiteren Zuzügen und dem Zuwachs der Meldezahlen bei Kindern im Alter von eins bis zehn rechne und entsprechende Maßnahmen umsetze. So wird derzeit die Kita St.-Josefshaus um zwei Gruppen erweitert. Hinzu kommen der Neubau der Kita St. Margareta in Froschhausen mit Erweiterung um zwei Gruppen und der Anbau für die Krippe Burg Wirbelwind für zwei Gruppen. Zudem ist an der Alfred-Delp-Schule in Froschhausen eine Erweiterung des Betreuungsgebäudes geplant.

Klagen auf den Kita-Platz - aber wie? Zur Fotostrecke

„Die Stadt Seligenstadt ist personell und finanziell mit diesem Bündel an Maßnahmen an ihre Grenzen gelangt“, stellt der Bürgermeister fest. „Wir versuchen unser Möglichstes, um den Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder unter drei Jahren erfüllen zu können. Die Kommunen stehen hier vor einer sehr schweren Aufgabe.“ Bastian verweist in diesem Zusammenhang auf die Entwicklung der Kinderzahl seit Einführung des Rechtsanspruchs im August 2013: Zum Stichtag 16. Januar 2014 waren in Seligenstadt 454 Kinder unter drei Jahren gemeldet. Diese Zahl hat sich zum Stichtag 8. November 2017 auf 596 Kinder gesteigert. Das ist ein Zuwachs von 142 Kindern. Seit dem Jahr 2008 bis zur Einführung des Rechtsanspruches 2013 war die Zahl der Kinder unter drei Jahren rückläufig gewesen.

„Dass die Entwicklung seitdem in eine ganz andere Richtung geht, hat wahrscheinlich niemand so vorausgesehen.“ Auch der Blick auf die Entwicklung der Meldezahlen bei Kindern von drei bis sechs Jahren verdeutliche die Problematik: In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat die Stadt Seligenstadt einen Zuwachs von rund 100 Kindern in dieser Altersgruppe zu verzeichnen. „Das sind vier Kindergartengruppen, die wir aktuell mehr benötigen als vor zweieinhalb Jahren.“ (kd)

Rubriklistenbild: © dpa