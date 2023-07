Petra Weirauch ist neue Rektorin der Alfred-Delp-Schule in Froschhausen

Von: Yvonne Fitzenberger

Den Überblick über die Alfred-Delp-Schule hat Rektorin Petra Weirauch. Ihre Arbeit an der Schule hat 2021 angefangen. Durch die Pandemie konnte sie sich nicht von ihrer ehemaligen Klasse ganz verabschieden. © Fitzenberger, Yvonne

Die Alfred-Delp-Schule hat wieder eine Leiterin. Mit Petra Weirauch wechselt die Konrektorin auf den Rektorinnen-Posten. Ihre vorherige Stelle bleibt vorerst unbesetzt.

Froschhausen – Im Mai 2021 wechselte Petra Weirauch von der Hanauer Eichendorff-Schule nach Froschhausen. Es sei eine schwierige Zeit gewesen, in der viel Unruhe in der Grundschule herrschte. „Ich war von Anfang an alleine“, erinnert sich Weirauch. Die eigentliche Rektorin war absent und verließ schließlich die Schule. „Ich möchte das gar nicht werten“, sagt die 49-Jährige. „Jeder reagiert anders auf schwierige Zeiten, das ist menschlich.“

Mit ihrem Positionswechsel soll nun ein Schlussstrich unter das Negative gezogen werden. Die Steinheimerin erinnert sich gern daran, wie offen sie von den Kollegen aufgenommen wurde. „Es wurde jemand gebraucht, der die Schule lenkt“, erinnert sich Weirauch und sagt, die Herausforderung habe ihr Spaß gemacht.

2024: Ausbau der Nachmittagsbetreuung

Und auch jetzt stehe sie und die Schulgemeinde vor einigen Herausforderungen: „Ursprünglich sollte ich die Ganztagsbetreuung voranbringen“, sagt Weirauch. Das sei aufgrund der fehlenden Schulleitung aber 2021 auf der Strecke geblieben. „Ab 2024 sind wir beim Pakt für den Nachmittag“ mit dabei.“ Durch diesen soll der Austausch unter den Kollegen für den Unterricht und die Nachmittagsbetreuung verstärkt werden. „Unsere Betreuung ist bereits bis 17 Uhr besetzt“, erläutert die zweifache Mutter. Daher sei der Ausbau kein allzu großer Schritt.

Mehr Kopfschmerzen verursachen die Folgen des Homeschoolings sowie der fehlenden Kitajahre aufgrund der Pandemie. „Wir merken, dass die Kinder im Sozialen einiges aufholen müssen“, resümiert Weirauch. Daher legen sie und ihr Kollegium den Fokus darauf, die Jungen und Mädchen darin zu unterstützen, Selbstvertrauen, selbstständiges Handeln und Resilienzen zu entwickeln. Die Ganztagsbetreuung helfe dabei, die Kinder dort abzuholen, wo ihre Interessen liegen.

Ein Projekt, das sie bereits in der Schule umgesetzt hat, ist ein Tanzworkshop – finanziert durch das Landesförderprogramm „Löwenstark“. Die Idee entstand durch Weirauchs eigenes Interesse am Tanzen. „Ich kann beim Tanzen abschalten, und es verbindet“, sagt die Pädagogin. Außerdem fördere es die Motorik und das Gehirn. Auch mit ihren Klassen in Hanau hat sie oft getanzt. „Ich habe mich dann gefragt, ob das auch mit allen Kindern klappt.“ Und tatsächlich haben alle Grundschüler mitgemacht. Nun bringen die Älteren den neuen Erstklässlern den Schultanz bei.

Rektorin holt sich neuen Input von außen

Gerade das Thema Bewegung beschäftigt Weirauch: An Studium der Fächer Mathematik, evangelische Religion und Biologie sowie ihrem Referendariat schloss sie eine Zusatzqualifikation in Psychomotorik an. Dabei steht das Lernen durch Bewegung im Vordergrund. „Manchmal stößt man bei Kindern an Grenzen. Ich habe mich dann gefragt, ob es nicht andere Wege gibt, sie zu erreichen“, sagt Weirauch, die diese Mentalität auch heute noch pflegt. „Manchmal braucht man neuen Input von außen“, betont die Pädagogin.

Diesen Input ermöglicht sie auch ihrem Kollegium, das nach und nach eine Ausbildung in Entwicklungstherapie/Entwicklungspädagogik, kurz Etep, absolviert. Auch da stammt der Anstoß aus Weirauchs eigener Erfahrung. Dabei gehe es darum, die Kinder dort abzuholen, wo sie stehen und durch positive Rückmeldung zu bestärken. (Von Yvonne Fitzenberger)