Pilotprojekt: Direkt vor der Haustüre in den Bus steigen

Ostkreis - Es tut sich was in Sachen Nahverkehr. Unter dem Namen „ASTplus - Bus on demand“ soll Mitte 2019 auf Initiative der Kreisverkehrsgesellschaft ein hessenweites Pilotprojekt zur „Feinerschließung“ der drei Ostkreiskommunen Seligenstadt, Hainburg und Mainhausen starten. Von Michael Hofmann

„Den Bus direkt vor der Haustüre besteigen, ohne sich an den starren Fahrplan halten zu müssen, das ist, kurz gesagt, das Ziel dieses Konzepts der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach für unsere drei Ostkreis-Kommunen“, beschreibt Bürgermeister Dr. Daniell Bastian das Vorhaben. Zwar sei der Kreis Offenbach durch S- und Regionalbahnen im Großen und ganzen gut erschlossen, doch seien „die Feinerschließung und der innerstädtische ÖPNV noch lückenhaft und verbesserungswürdig.“ Das bisherige Anruf-Sammel-Taxi (AST) stoße „nicht immer auf die gewünschte Resonanz und kann diese Lücke nur unzureichend schließen.“

Beim „ASTplus - Bus on demand“ - also auf Nachfrage - hält künftig ein öffentlicher und entsprechend kenntlich gemachter Kleinbus vor der Haustüre und bringt den Fahrgast zum gewünschten Ziel. Diese „Points of interests“ sind vorher definierte Haltepunkte wie beispielsweise Bahnhöfe, Kirchen, Einkaufszentren, Krankenhäuser oder Rathäuser. Es gibt weder einen festen Fahrplan noch eine festgelegte Fahrtroute.

Der Fahrgast meldet per Handy-App seinen Standort sowie seinen Ziel- und ungefähren Ankunftswunsch. Den Rest übernimmt die Software, die die Anfrage mit anderen Fahrtwünschen verarbeitet und den Auftrag an den Fahrer weiterleitet. „Dabei können noch weitere Fahrgäste auf der gleichen Strecke mitbefördert werden, die Gesamtwartezeit soll jedoch die 15-Minuten-Grenze nicht überschreiten.“ Der Preis, so Bastian weiter, werde sich an den RMV-Tarifen orientieren - plus Komfortzuschlag für die Hausbedienung.

Das Pilotprojekt ist von 2019 bis 2022 angelegt und erstreckt sich über vier Phasen, danach sollen sukzessiv weitere Regionen im Kreisgebiet folgen. Damit sei der Kreis Offenbach hessenweit Vorreiter und deutschlandweit der erste Landkreis für das nachfrageorientierte System. In die gleiche Richtung denkt seit einiger Zeit auch die Seligenstädter SPD, die ein „integriertes Verkehrssystem für Seligenstadt“ erarbeitet hat und zur Diskussion stellt. Zur Schaffung der nötigen Mobilität setzen die Sozialdemokraten eine ganze Reihe von Faktoren miteinander in Beziehung: Zug, Fußgänger, Radfahrer, (Umgehungs)Straße, E-Mobilität und einen Stadtbus, der unter dem Motto „Schnell rein und schnell raus“ funktionieren soll. Seligenstadts SPD-Chef Dr. Reiner Stoll entwarf kürzlich ein Szenario, nach dem der Stadtbus Froschhausen und Klein-Welzheim sowie Wohngebiete mit der Altstadt (Haltestelle am Markt), dem Bahnhof (überörtlicher Nahverkehr), Ärztehäusern und Kliniken, Supermärkten und untereinander verbinden könnte. In der Umsetzung könne das Fahrzeug „kurzfristig als Bürgerbus“ eingesetzt werden, gesponserte oder gefördert etwa vom Land Hessen. Am Steuer sitzen ehrenamtliche Fahrer, die einen festen Fahrplan mit Haltestellen auch in den Wohngebieten und abseits der Durchgangsstraßen bedienen.

Jetzt der Knüller: Dieser Service soll nach Stolls Vorstellungen „kostenfrei für die Bürger“ pendeln. Bei Erfolg dieses Modells könne auf einen professionellen Stadtbus umgestiegen werden.

Für Schlagzeilen in diesem Zusammenhang sorgt derzeit die Stadt Aschaffenburg: Wer samstags in der City Bus oder Bahn fährt, bekommt das Ticket künftig zum Nulltarif. Der Stadtrat hatte das Angebot am Montagabend einstimmig beschlossen. Der gebührenfreie öffentliche Personennahverkehr soll bereits am ersten Advents-Samstag, 1. Dezember, starten. Der Freifahrtschein, so OB Klaus Herzog, solle mehr Menschen bewegen, vom Auto auf Bus und Bahn umzusteigen. „Das Ziel ist es, die Innenstadt von Verkehr, Lärm und Schadstoffen zu entlasten und den Aufenthalt im Stadtzentrum attraktiver zu machen.“

Die Einnahmen, die dem Stadtwerke-Verkehrsbetrieb und seinen Partnern in der Verkehrsgemeinschaft Untermain wegfallen, ersetzt die Stadt Aschaffenburg. Das Angebot gilt deshalb nur für Ein- und Ausstieg im Stadtgebiet. Wer von außerhalb kommt oder dorthin gebracht werden will, der zahlt den üblichen Tarif. Ausdrücklich nicht einbezogen in das Freifahrtsystem ist allerdings der Anruf-Sammel-Transport (AST), der ein anderes Tarifangebot hat. Nach Berechnung des Main-Echos liegt der jährliche Kostenaufwand für den Busbetrieb am Samstag bei einer Million Euro. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf (250.000 Euro) müsste die Stadt erstatten. Hinzu kommen 35.000 Euro für Bahnfahrten, macht zusammen 285.000 Euro. Damit ist das Angebot gebührenfrei, aber natürlich nicht kostenlos, da der Steuerzahler mitfinanziert.

