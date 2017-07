Polizei entdeckt Cannabisplantage

Seligenstadt - Nach einer Verkehrskontrolle fahren Polizeibeamte einige Tage später bei einem Seligenstädter vorbei, um seinen polnischen Führerschein sicherzustellen. Hier entdecken sie allerdings eine Drogenplantage.

Am vergangenen Donnerstag kontrolliert die Polizei auf dem Parkplatz Hainbach in Richtung Frankfurt den Verkehr. Laut den Beamten weist sich gegen 11.15 Uhr der Fahrer eines Opel Corsa mit einem polnischen Führerschein aus. Allerdings erhärten spätere Ermittlungen der Polizei den Verdacht, dass hier trotzdem ein Fahren ohne Fahrerlaubnis vorlag. Beamte fahren deshalb am Montagmorgen zur Wohnung des Seligenstädters. Hier wollen sie seinen polnischen Führerschein sicherstellen.

Der 28-Jährige gibt auch seinen Führerschein heraus, so die Polizei weiter. Allerdings fallen den Beamten dabei Drogen in der Wohnung auf. Im weiteren Verlauf entdecken sie sogar eine komplette Cannabisplantage. Der 28-jährige Mann und seine 24-jährige Mitbewohnerin werden daraufhin vorläufig festgenommen. Laut Polizei entdecken die Einsatzkräfte 180 Gramm Cannabisprodukte, die sie sicherstellen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kommen die beiden Verdächtigen wieder auf freien Fuß - die Ermittlungen dauern allerdings an. (jo)

