14 Strafverfahren beim Rosenmontagszug in Seligenstadt

Seligenstadt - Rund 40.000 Narren hat es auch in diesem Jahr wieder ins Schlumberland zum traditionellen Fastnachtsumzug gezogen. Dabei blieb es verhältnismäßig ruhig. Die Polizei zieht Bilanz:

Laut Polizei feierten gestern Nachmittag rund 40.000 Narren beim Rosenmontagszug in Seligenstadt. Als sich der Rosenmontagszug auf den Straßen in Bewegung setzte, stand das Publikum bei nahezu optimalen Wetterbedingungen dicht gedrängt wie eh und je. Dabei blieb es, auch wegen einer hohen Polizeipräsenz von etwa 100 Beamten, eher ruhig. Die Polizei reichte 14 Stafverfahren ein, unter anderem wegen Köperverletzung, des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Diebstahl, Beleidigung und Drogendelikten. Insgesamt wurden etwa 300 Besucher in Seligenstadt kontrolliert. Zudem mussten 15 Personen ins Krankenhaus gebracht werden. (dr) Weitere Details folgen.