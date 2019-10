Präsent sein und sich treu bleiben

Seligenstadt – Nach gut 100 Tagen hat sich der Erste Polizeihauptkommissar Thomas Eck schon ein wenig in der Einhardstadt eingelebt, dabei gleich etwas erlebt, das den meisten Bürgern neu ist – die öffentliche Auseinandersetzung zweier Gruppen in einer bundesweit strittigen Frage: Kann/will die Stadt Flüchtlinge aufnehmen, die den lebensgefährlichen Weg übers Mittelmeer genommen haben? Der neue Dienststellenleiter (52) zu den Mittwochs-Demos und seinen ersten Eindrücken von Arbeitsplatz, Stadt und ihren Menschen.

Seligenstadt war nie ein sozialer Brennpunkt. Die Mittwochs-Kontroversen auf dem Marktplatz zwischen der „Seebrücke“ und der Gruppierung „Seligenstadt ist bunt genug“ vermitteln aber ein anderes Bild. Überrascht?

Nein, ich komme ja aus dem nahen Rodgau, mein Bild von Seligenstadt hat sich nicht gewandelt. Die Stadt ist kein Brennpunkt. Ich bin aber positiv überrascht, wie offen und frei hier Meinung geäußert wird.

Sie sind nicht nur der neue Polizeichef, sondern auch ausgewiesener Experte für komplexe Szenarien. Ein interessantes Betätigungsfeld...

Wir beobachten zwei politisch konträre Gruppen, die seit Wochen koexistieren –friedlich und gewaltfrei. Das Versammlungsrecht kommt voll zum Tragen. Ein Prozess der politischen Meinungsbildung; ein ganz spannendes, aber auch, wie ich in meiner Fachausbildung erfahren habe, kompliziertes Feld.

Wo ist die rote Linie?

Wenn Gewaltfreiheit und Friedlichkeit missachtet werden, dann intervenieren wir. Wir waren bislang ja lediglich Zuschauer, also in der Schiri-Rolle.

Kommen wir zum Tagesgeschäft. Ihr Eindruck nach 100 Tagen von Stadt und Dienststelle?

Meine Dienststelle ist so, wie ich sie erwartet haben. Ich fühle mich wohl, die Zusammenarbeit klappt hervorragend. Was die Stadt betrifft, so gefällt mir das große Engagement, das ich bei meinen ersten Kontakten gespürt haben – bei Behörden, karitativen Einrichtungen oder Vereinen. Das alles zeugt von einem hohen Maß an Identifikation, und das ist wichtig und wertvoll in einem gesellschaftlichen Gefüge, besonders auch für die Jugend.

Welche Arbeitsschwerpunkte setzen Sie, wo planen Sie Änderungen?

Wir stehen vor Umstrukturierungen. Unsere Ermittlungsgruppe wird reformiert, wir setzen einige andere Arbeitsschwerpunkte. Wir möchten Kompetenzen bündeln, um Kriminalität in ihren Ausprägungen besser und intensiver begegnen zu können. An anderer Stelle werden wir unsere Strategie beibehalten, weil sie sich bewährt hat, wie die Statistik seit Jahren belegt. Ein Ausreißer ist der Fahrraddiebstahl, da werden wir einen Schwerpunkt setzen mit Prävention und direkter Ansprache, vor allem an Besitzer teurer Räder. E-Bikes sind bei Dieben heiß begehrt.

Die enge Zusammenarbeit zwischen Polizei, Stadt, Hilfsorganisationen und Organisatoren von Großveranstaltungen, etwa Heimatbund, hat in Seligenstadt Tradition. Ein „arbeitsteiliger“ Ansatz, den Sie begrüßen?

Interaktion ist ganz wichtig. Es geht ja um gewachsene Strukturen, das trage ich mit. Womöglich kann ich ja eine neue Sicht von außerhalb mit- und einbringen.

Der Rosenmontag ist abgesehen vom Spaßfaktor auch für die Polizei immer wieder eine Herausforderung. Wie bereiten Sie sich darauf vor?

Ich war noch nie beim Rosenmontagszug. Für mich persönlich ist das Neuland. Als Polizist erwartet mich einer der größten Einsätze, das weiß ich. Ich freue mich auf die Herausforderung und darauf, dass ich endlich einmal mitmachen darf.

Unser Artikel „Einsätze, die es nicht gab“, der die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei thematisierte, sorgte für Aufsehen in der Bevölkerung und Verärgerung bei der Polizei. Wie transparent und ersichtlich kann Polizeiarbeit sein?

Grundsätzlich: Transparenz ist wichtig – innen und außen. Aus dem Selbstverständnis der Polizei heraus muss ich aber sagen, dass es Grenzen gibt. Etwa wenn Auskünfte zur Unzeit Ermittlungserfolge gefährden würden. Zu diesem Zweck beschäftigen wir eine eigene Presse- und Öffentlichkeitsabteilung. Für die Bevölkerung soll unsere Arbeit allerdings nachvollziehbar sein.

Wie stark sollte/darf die Polizei und vor allem ihr Dienststellenleiter in die Seligenstädter Gesellschaft integriert sein?

Eine knifflige Frage. Manche Impulse kommen von außen, da kann man selbst entscheiden. Wir als Polizei praktizieren ein kooperatives Führungssystem. Ein Merkmal davon ist Repräsentation – das ist meine Aufgabe. Das bedeutet nicht, dass man komplett in gesellschaftliche Schichten eintaucht. Ein zweites Merkmal ist der Verzicht auf Parteinahme, ein drittes die Präsenz. Mein Vorgänger Josef Michael Rösch war schon sehr stark präsent. Das hat er wirklich hervorragend gemacht. Ich werde versuchen, mich an ihm zu orientieren und mir dennoch selbst treu zu bleiben, meinen eigenen Weg zu gehen.

Die Fragen stellte Michael Hofmann.