Proben für das „Lustical II“ laufen auf Hochtouren

Der 70-köpfige Projektchor unter der Leitung von Thomas Gabriel probte letztmals „solo“ Mitte Juli im Untergeschoss des St.-Josefshauses. © Hackendahl, Holger

Mit dem Reliquienraub „oder wie Marcellinus und Petrus nach Seligenstadt kamen“ befasst sich im September das „Lustical II“. Die Vorbereitungen gehen in die heiße Phase.

Seligenstadt – „Die Proben für unser neues Lustical sind sehr gut angelaufen“, sagt Hauptdarsteller Marcus Bayer. „Ich fühle mich sehr inspiriert durch unseren Regisseur Claus Martin.“ Martin und Bayer als Einhard-Darsteller wirken mit beim „Lustical II: Der Reliquienraub oder wie Marcellinus und Petrus nach Seligenstadt kamen“.

„Claus Martin hat eine große Gabe uns so zu inspirieren und zu motivieren, sodass wir als Laienschauspieler unser Potenzial voll ausschöpfen können“, lobt ihn Bayer. Die letzte „Nur-Chorprobe“ des im Oktober 2022 gegründeten 70-köpfigen Projektchors im Keller des St.-Josefshaus ist passé. Seit Mitte Juli finden nun im Josefshaus jeden Tag – auch in den Sommerferien – die szenischen Proben für das „Lustical II“ statt. In unterschiedlichen Konstellationen – mal mit zwei, drei oder vier Schauspielern.

Rund 220 Mitwirkende beim Seligenstädter „Lustical“

„In einer Szene, die mit dem „angeschwärmten Charmeur Reginbald“, werden es sogar bis zu zehn Personen sein“, erläutert Bayer, der das große Schauspiel- und Musicalprojekt mit rund 220 Mitwirkenden, bestehend aus Schauspiel-Ensemble, Projektchor, Solisten, Musiker der Main-Philharmonie und Bühnenmitarbeitern, koordiniert. „Ab dem 18. August werden die einzelnen Szenen mit Projektchor und Solisten in der Heimatbundhalle als Ganzes zusammengepuzzelt und in mehreren Durchläufen geprobt“, blickt Bayer voraus.

Regisseur Claus Martin (rechts) gibt „Emma“ Silke Göbel und „Einhard“ Marcus Bayer hilfreiche Anweisungen für eine Szene. © Hackendahl, Holger

Große Bühne auf dem Hof des Hans-Memling-Hauses

Das Spektakel, das auf einer großen Bühne auf dem Schulhof des Hans-Memling-Hauses neben der Basilika unter freiem Himmel in historischen Kostümen aufgeführt wird, geht in der Einhardstadt Seligenstadt in den zweiten Akt. Zehn Jahre nach der ersten vom Basilika-Bauverein Seligenstadt initiierten Aufführung des „Historischen Lusticals“ steuern die Vorbereitungen für eine Fortsetzung des Benefizprojekts der „heißen Phase“ zu.

„Derzeit sind drei Aufführungen geplant“, erläutert Marcus Bayer. Der Kartenvorverkauf sei gut angelaufen. Pro Aufführung werden 730 Plätze zur Verfügung stehen. Der Erlös aus dem Kartenverkauf werde zur Finanzierung einer behindertengerechten Rollstuhlrampe zum Basilika-Haupteingang und mit Zugang zum Hans-Memling-Haus verwendet.

Historische Geschichte auf unterhaltsame Weise inszeniert

Das Stück zum Reliquienraub bringt die historische Geschichte „wie die Gebeine des Marcellinus und Petrus nach Seligenstadt kamen“ auf unterhaltsame Weise auf die Bühne. Die heiter-spannende Geschichte wird inszeniert von Regisseur Claus Martin, Projektchorleiter Thomas Gabriel (Dirigent) und dem Seligenstädter Musiker Sven Garrecht.

Zum Zeitpunkt der Handlung im Jahr 827 nach Christus heißt Seligenstadt noch Mulinheim. Entscheidend für die Namensgebung Seligenstadts waren damals die Schutzpatrone Marcellinus und Petrus, genannt die „Seligen“. Doch wie gelangten die Reliquien, die Gebeine der beiden Heiligen, in die selige Einhardstadt? Einhard (Marcus Bayer) beauftragt nach Inspiration durch Emma (Silke Göbel) seinen Geheimsekretär Ratleik (Thomas Millitzer), die Gebeine der Schutzheiligen in Rom zu besorgen. Das „Lustical II“ werde als lustiges Musical, als unterhaltsame Mischung aus Krimi und Komödie, seine Zuschauer in den Bann ziehen, ist sicher Bayer sicher. (Von Holger Hackendahl)

Das „Lustical II“ Premiere am Samstag, 2. September, 20 Uhr, vorm Hans-Memling-Haus. Weitere Aufführungen am 3. und 8. Oktober. Eintrittskarten mit freier Platzwahl gibt es für 35 Euro, ermäßigt 20 Euro, bei der Tourist-Info und „der buchladen“ sowie allen bekannten Vorverkaufsstellen. Restkarten werden gegebenenfalls an der Abendkasse verkauft. Weitere Infos gibt es online. (hoh)