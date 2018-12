Problem bei Geleitsfest: Karlstein verbietet Feuerwerk

Seligenstadt - Bei der Vorbereitung des Geleitsfestes 2019 hat der Heimatbund seit Mittwochabend ein Problem. Das Seligenstädter Ersuchen, für das Abschlussspektakel „Main in Flammen“ am 12. August wieder ein Feuerwerk vom Karlsteiner Ufer aus zu genehmigen, hat der Gemeinderat der bayerischen Nachbargemeinde in öffentlicher Sitzung mit breiter Mehrheit abgelehnt.

Kein Feuerwerk von bayerischer Mainseite aus: Die Bürgervertreter in Karlstein sind unter anderem verschnupft, weil sich die Veranstalter aus ihrer Sicht beim jüngsten Geleitsfest 2015 nicht an Vereinbarungen hielten. So sollen es die Seligenstädter versäumt haben, die Parkplätze am Karlsteiner Fähranleger rechtzeitig vor Beginn des Feuerwerks zu sperren. Laut einer Vorlage aus dem Karlsteiner Rathaus war dies im Vorfeld ebenso abgesprochen wie die Einrichtung einer Sicherheitszone von 120 Metern rund um die Basis im Karlsteiner Mainvorland, wo die Feuerwerker ihre Böller und Raketen zündeten. Das sei zu spät geschehen, die Absperrung dann auch nicht überwacht worden, moniert das Rathaus. Die Folge: Wahre Massen teils renitenter und dreister Schaulustiger, mit denen sich die Karlsteiner Feuerwehr habe herumschlagen müssen.

Heimatbund-Chef Richard Biegel zeigte sich von der Karlsteiner Entscheidung gestern überrascht und wies die Vorwürfe zum Teil zurück: Sehr wohl habe der Heimatbund Security-Kräfte zur Absperrung in Karlstein gestellt. Die Karlsteiner Feuerwehr habe nach der Veranstaltung einen Gebührenbescheid über den Main geschickt. Offen blieb eine weitere Karlsteiner Beschwerde, wonach beim Feuerwerk 2015 entgegen vorheriger Absprachen statt eines reinen „Musikfeuerwerks mit Lichteffekten“ auch „sehr laute Kanonenschläge“ gezündet worden seien. Wegen des Lärms treiben die Karlsteiner Gemeinderäte vor allem Naturschutzbedenken um, weil im Großwelzheimer Mainvorland viele Vögel nisten und sechs verschiedene Fledermausarten leben. Deswegen hatte sich auch der Umweltbeirat der bayerischen Gemeinde gegen eine Genehmigung ausgesprochen.

Mit der kategorischen Ablehnung hat Richard Biegel nach eigenen Worten nicht gerechnet und verfügt daher auch nicht über einen Plan B. Das Feuerwerk auf der Seligenstädter Seite zu zünden, ist für ihn keine Option: „Da stehen an diesem Abend 8000 bis 10.000 Menschen vom Friedhof bis zum Festplatz“, erklärt der Heimatbund-Vorsitzende auf Anfrage. Ein Ausweichen in die Altstadt hinein sei wegen der denkmalgeschützten Fachwerkhäuser nicht möglich. Biegel setzt nach eigenen Angaben nun auf Gespräche mit den bayerischen Nachbarn und will auch den Sicherheitsbeauftragten des Heimatbundes, Thomas Hain, einschalten. Allerdings: Offen für Verhandlungen zeigte sich im Karlsteiner Gemeinderat lediglich die SPD-Fraktion. CSU, Grüne und FDP stimmten für ein striktes Verbot.

Bilder: „Main in Flammen“ als Abschluss vom Geleitsfest Zur Fotostrecke

Ob die Seligenstädter mit Zugeständnissen und einem strengeren Sicherheitskonzept in Karlstein punkten können, erscheint nach der Debatte am Mittwoch ohnehin fraglich: Mit dem Andrang der Schaulustigen, die im Großwelzheimer Mainvorland die Straßen und Wege zuparken, Äcker und Wiesen der Bauern zertrampeln und verschmutzen (unter anderem mit zahllosen Kronenkorken), sind die Gemeinderäte generell nicht glücklich. Früher, merkten unter anderem CSU- und Grünen-Vertreter an, sei „Main in Flammen“ doch auch ohne Knallerei ausgekommen. Zudem stützt sich die Front der Feuerwerksgegner auf einen Ratsbeschluss aus dem Jahr 2011, wonach Feuerwerke im Gemeindegebiet generell nicht mehr genehmigt werden.

Für die Schaulustigen und die Parkprobleme auf der bayerischen Seite könne der Heimatbund nichts, betonte Richard Biegel. Die Vorwürfe gegen seine Organisation hofft er ausräumen zu können. Leicht werden dürfte das nicht. (zrk)