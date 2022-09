Max Giesinger mitten im Publikum

Von: Julia Oppenländer

Max Giesinger zum Festival-Abschluss: Rund zwei Stunden begeisterte der Sänger (Mitte) das Publikum in der Einhardstadt. © Hampe

Sänger Max Giesinger rockte anlässlich des Seligenstadt-Festivals auf dem Jahnsportplatz. Dort begeisterte er die Zuschauer.

Seligenstadt – Er war als Höhepunkt angekündigt – und lieferte ab: Max Giesinger hat am Samstagabend die zahlreichen Besucher auf dem Jahnsportplatz mit seiner abwechslungsreichen Show begeistert.

Aber der Reihe nach. Zum Abschluss des ersten Seligenstadt-Festivals hatten die Veranstalter am vergangenen Wochenende noch einmal Hochkaräter der deutschen Musikszene in die Einhardstadt gebracht. Den Beginn machte am Freitagabend die Band Versengold. Auf dem Jahnsportplatz sorgten die sechs Musiker mit ihrem deutschen Folk-Rock unter freiem Himmel für beste Stimmung bei den Zuschauern. Gemeinsam wurde gesungen, getanzt und gelacht.

Max Giesinger gibt Konzert bei Seligenstadt-Festival

Schon seit Wochen sehnsüchtig erwartet wurde vor allem aber der Auftritt von Popsänger Max Giesinger. Bevor er allerdings am Samstagabend auf der Bühne stand, schaute er sich am Nachmittag erst noch ein bisschen in Seligenstadt um – warf einen Blick auf die Fähre am Main sowie die zahlreichen Fachwerkhäuser der Einhardstadt und machte in den sozialen Medien kurzerhand noch Werbung für die Chorprobe der Germania am Mittwoch.

In der TGS-Turnhalle, an diesem Wochenende Backstagebereich, absolvierte er zudem spontan einen etwas eigenwilligen Zehnkampf an den Geräten. „Hat mich ein bisschen an die Bundesjugendspiele früher erinnert“, sagte er später auf der Bühne und gab zu: „Läuft aber alles nicht mehr so wie früher.“

An Energie mangelte es dem 33-Jährigen an diesem Abend allerdings nicht. Schon beim ersten Song „Taxi“ tanzte Giesinger über die Bühne auf dem Jahnsportplatz. Es folgten Songs wie „Unendlich“, „Die Reise“ und „Der letzte Tag“ – das Publikum dabei vor allem in den Refrains ziemlich textsicher.

Max Giesinger überzeugt Publikum in Seligenstadt

Überhaupt schaffte es der Musiker von den ersten Takten an, die rund 2 000 Besucher mitzureißen, Interagierte durchgehend mit dem Publikum, das aus allen Altersklassen bestand, und zahlreiche Plakate vorbereitet hatte. „Ich will mit dir singen, fragt eine süße Maus im Publikum. Ich bin die eine von 80 Millionen, behauptet die andere“, las der gebürtige Waldbronner unter anderem vor und lachte herzhaft darüber.

Dass er keine Lust hatte, die Besucher nur frontal von der Bühne aus zu unterhalten, zeigte Max Giesinger an diesem Abend gleich mehrfach. Immer wieder suchte er auch die Nähe zum Publikum, nahm ein Bad in der Menge und spielte gleich mehrere seiner Songs von einer mitten auf dem Platz aufgebauten zweiten Bühne, wo ein weiteres Klavier stand.

Spontan reagierte er auch auf zahlreiche Zwischenrufe aus dem Publikum. Auf „Die TGS sind wir“-Sprechchöre ließ er die Zuschauer wissen: „Also Handball war bei mir definitiv die schlechteste Sportart“. Dazwischen gab es mehr als ein Lob für Seligenstadt – sei es für das milde und damit noch angenehme Wetter, den süß-gespritzen Äppler, der ihm aus der Menge gereicht wurde, oder die tolle Stimmung.

Giesingers Hit „80 Millionen“ als Zugabe in Seligenstadt

Die hatte sich aus dem perfekten Zusammenspiel von ihm mit dem Publikum entwickelt, das er regelmäßig zum Klatschen, Mitsingen und Mittanzen animierte. Auch musikalisch war der sympathische Sänger an diesem Abend immer wieder für eine Überraschung gut: Seinen Hit „Wenn sie tanzt“ performten seine Band und er mit lateinamerikanischen Rhythmen in neuem Gewand. Und dass er auch mit Hits anderer Künstler im Giesinger-Stil punkten kann, bewies er nicht nur mit Reinhard Meys „Über den Wolken“. Beim Spontan-Karaoke durften die Zuschauer per Los entscheiden, welche Songs er singt. Heraus kam ein Duett mit Bandkollege und bestem Kumpel Steffen Graef von „Time of my Life“ – natürlich inklusive Dirty Dancing-Hebefigur – und ein denkwürdiger Rock-Auftritt von Rammsteins Hit „Sonne“.

Natürlich durfte auch in Seligenstadt sein bekanntester Song nicht fehlen: „80 Millionen“ gab’s als Zugabe. „War ein richtiger Urlaubstag hier“, fasste Max Giesinger schließlich zusammen. „Das Ende einer der schönsten Live-Sommer, die wir je hatten.“ Auch das Seligenstadt-Festival ist nun nach knapp zweieinhalb Wochen mit Konzerten, Lesungen und Ausstellung zu Ende. Den Abschluss bildete gestern der Chor-Tag inklusive verkaufsoffenem Sonntag und Mitmach-Konzert auf dem Marktplatz sowie abends der Auftritt von Michael Quast. (Von Julia Oppenländer)