„Schließlich arbeitet man am Ende als Team“

Von: Yvonne Fitzenberger

Packt mit an: Matilda Minna von Helmolt trägt ohne Probleme die schweren Säcke mit Malz zum Trichter, damit dieses dann für den Brauprozess weiterverarbeitet werden kann. © Fitzenberger

Matilda Minna von Helmolt ist die erste Brauer-Auszubildende in Privatbrauerei Glaab

Seligenstadt – Landwirtschaftliche Kenntnisse, Technik und biochemische Vorgänge – mit diesen Themen und noch mehr setzt sich Matilda Minna von Helmolt seit diesem August auseinander. Denn sie ist die erste Auszubildende zur Brauerin und Mälzerin bei Glaabsbräu.

Matilda Minna von Helmolt ist eine von neun weiblichen Lehrlingen im Jahrgang ihrer Berufsschule „Wir sind ein recht großer Jahrgang“, sagt die 19-Jährige. Zirka 55 Jugendliche und junge Erwachsene erlernen den Beruf des Brauers und Mälzers – davon neun angehende Brauerinnen. Von Helmolt berichtet begeistert, dass die meisten von ihnen sogar jünger seien als sie. „Die Mitschüler sind sehr gemischt“, betont sie. Es habe sich in den vergangenen Jahren sehr geändert, wer sich für die Ausbildung und das Handwerk, das dahintersteckt, interessiert.

Dass sie in einer von Männern dominierten Branche arbeitet, ist in von Helmots Augen nicht spürbar. „Schließlich arbeitet man am Ende des Tages ja als Team zusammen“, betont sie.

Der Vorschlag, dass sie ihr praktisches Jahr zum Vollenden ihres Fachabiturs in einer Brauerei absolvieren könnte, kam von ihrem Vater. Denn das Brauen kennt die gebürtige Mainzerin, die inzwischen in Seligenstadt Fuß gefasst hat, bereits aus dem elterlichen Haus: „Wir brauen Zuhause“, erzählt sie. Das seien aber natürlich ganz andere Ausmaße als in der Privatbrauerei, in der sie nun ihre Ausbildung macht.

Durch das Praktikum hatte von Helmolt dann auch Feuer gefangen und wusste, dass sie gerne den Beruf des Bierbrauers erlernen möchte. Sie bericht, wie viel Spaß es ihr bereitet, mit den natürlichen Zutaten zu arbeiten, jeden Schritt zu sehen und den direkten Kontakt mit den Rohstoffen zu haben. Zudem gebe es Unmengen an Möglichkeiten, was die Vielfältigkeit an Aromen und Geschmacksrichtung betrifft.

„Außerdem ist das ein Beruf mit ganz viel Historie“, sagt die musikbegeisterte 19-Jährige. Es ist ein traditionsbehaftetes Handwerk, das bis heute noch sehr beliebt ist. „Es ist etwas Handfestes“, betont sie.

Das hilft auch sehr im theoretischen Teil der Ausbildung, den sie als Blockunterricht an einer bayerischen Berufsschule absolviert. Landwirtschaftlichen Themen wie das Mälzen und Schädlinge, der technische Aufbau der Maschinen – in der Brauerei aber auch in Mälzerbetrieben – und die biochemischen Vorgänge, die hinter den beiden Berufen Mälzer und Brauer stecken, sowie Mathematik werden durch das handfeste Arbeiten im Betrieb anschaulich und leichter verständlich, sagt von Helmolt.

Sie selbst habe sich vor der Ausbildung gar nicht so sehr für diese scheinbar komplizierten Fächer interessiert, „das kam mit der Ausbildung“. Schließlich sieht sie direkt in der Brauerei, was passiert und wie die Maschinen aufgebaut sind. Das sei auch der Vorteil an dem kleinen Betrieb, in dem sie arbeitet, „ich habe sofort überall angepackt“.

Von Helmolt ist überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Gerade das vorherige Praktikum habe ihr geholfen, einen guten Einblick in den Beruf zu erhalten. „Klar, man muss viel putzen am Anfang“, sagt sie und lacht. Aber eben auch das gehört zu dem Beruf.