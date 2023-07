Schluck für Schluck für Schluck

Von: Michael Hofmann

Geleitsfesthöhepunkt auf der Marktplatzbühne: Löffelwirt Udo Sommer (l.) hat die Löffel der Kandidaten gefüllt. Es ist angerichtet, die Prüfung kann beginnen © hofmann

Der Seligenstädter Geleistfest findet seinen glanzvollen Höhepunkt mit dem historischen Löffeltrunk am Sonntag. Innenministerin Faeser, Freiherr von Berlichingen und Dr. Hans Jürgen Wolfring bestehen die Löffelprobe

Seligenstadt – Und ewig lockt der Löffel: Am Sonntagnachnachmittag unterzogen sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser aus Schwalbach am Taunus, Götz Freiherr von Berlichingen, Nachkomme des Ritters mit der eisernen Hand aus Jagsthausen, sowie der Seligenstädter Allgemeinmediziner Hans Jürgen Wolfring jener Kultprüfung, die die Einhardstadt neben der Fastnacht weit über die Region hinaus bekannt macht: dem historischen Löffeltrunk.

Tausende wollen Löffeltrunk sehen

Unter dem Jubel tausender Schaulustiger füllte Löffelwirt Udo Sommer auf der Marktplatzbühne schließlich die drei Kultgefäße. Die Kandidaten hoben die überdimensionalen Löffel zum Mund und begannen zu trinken. In gesetzten Zügen sowie mit mal mehr, mal weniger Mühe dauerte es einige Zeit, bis Nancy Faeser als erste den Kopf hob und den Kultlöffel senkte. Es folgten mit etwas Abstand der Freiherr von Berlichingen und Hans Jürgen Wolfring.

Während Hans Jürgen Wolfring langjähriger Löffelmeister der „Ordensbruderschaft vom Steyffen Löffel“ ist und nun zudem die Ritterwürde trägt, dürfen sich auch Nancy Faeser und der Freiherr von Berlichingen als Löffelritter zur hochlöblichen Seligenstädter Gemeinschaft zählten.

Deren Ordensmeister Hans Rolf Flechsenhar und Löffelmeister Peter Sulzmann hatten zuvor die Kaufleute begrüßt und zum Löffeltrunk eingeladen. Examinator Markus Freudenberger unterzog die Kandidaten einem Test, Protokollant Rudolf Post hielt alles fest. Als alle Fragen beantwortet waren, wurden die Löffel zum historischen Trunk gereicht. Ob´s tatsächlich Wein war oder angesichts der Hitze vielleicht doch lieber Traubensaft – wer weiß das schon?

Seligenstadt feiert

Unter dem Motto „Unsere Stadt feiert“ war bereits am Samstag reichlich Gelegenheit, die Einhardstadt in urigen Höfen, an lauschigen Plätzen und auf den Gassen rund um den Marktplatz kennenzulernen. Mit dem Geleitszug der Kaufleute hatte der Sonntagnachmittag historisch, fröhlich und bunt schillernd begonnen. Da zogen die Seligenstädter mit Mann und Maus vor die Tore der Stadt, um die Kaufleute zu begrüßen. Die Zuschauer jubelten Bäckern, Bierbrauern, Mälzern, Fischern, der Hammerzunft, Schuhmachern und Schmieden zu, die in historischen Kostümen und mit altem Handwerkszeug vorbeizogen. Es folgten Winzer, Bauern mit Wagenladungen voller Heu und Ährenkranz. Begleitet von Musikzügen winkten auch Mitglieder des Magistrats, die die Begrüßung nicht verpassen wollten, aus den Kutschen heraus in die Menge....

Zum Abschluss der Geleitsfests folgt am heutigen Montag ab 18 Uhr „Main in Flammen“ mit den Rodgau Monotones, Feuerwerk und Großem Zapfenstreich vor der Basilika. (Michael Hofmann)

Geleitszug am gestrigen Sonntag durch die Einhardstadt: Historische Kostüme, fröhliche Teilnehmer und begeisterte Zuschauer am Straßenrand. © Hoffmann, Michael