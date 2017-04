Das 25-Millionen-Projekt am Westring

Seligenstadt - Wie lässt sich das Gelände südwestlich des Westrings zum Baugebiet entwickeln? In einer Sondersitzung des Parlamentsausschusses für Stadtentwicklung lieferte die Verwaltung Zahlen, wenn die Stadt wie bisher in Eigenregie handeln würde. Von Sabine Müller

Sechs Entwicklungsgesellschaften stellten ihre Dienstleistungen vor. Etwa 60 Interessierte – darunter Magistrats- und Parlamentsmitglieder – verfolgten die Sitzung, die zum umstrittenen Thema „Westringbebauung“ angesetzt worden war. Wie berichtet, hatte die Stadtverordnetenversammlung vergangenen September mehrheitlich beschlossen, die Erschließung der 22 Hektar großen Fläche mit einer Entwicklungsgesellschaft umzusetzen: Neuland für Seligenstadt. Auch deshalb will die Verwaltung das Großprojekt, das ein neues Quartier zur Folge hätte, geordnet und transparent angehen. So war am Dienstagabend explizit auch die Öffentlichkeit eingeladen, im Herbst ist eine Bürgerversammlung vorgesehen. „Wir sind immer noch im Bereich der Informationsgewinnung und brauchen solide Fakten zur Vorbereitung“, sagte Bürgermeister Dr. Daniell Bastian. Zunächst gelte es auszuloten, ob ein Dienstleistermodell für Seligenstadt überhaupt infrage käme. Die Verwaltung hatte vorab im nichtformellen Verfahren interessierten Gesellschaften angeboten, sich in 20 Minuten vorzustellen; sechs von sieben hatten zugesagt (siehe Kasten unten). Der Verwaltungschef betonte, es habe weder eine Vorauswahl noch Vorgespräche gegeben.

Dass Seligenstadt auf den wachsenden Druck auf dem Wohnungsmarkt reagieren muss – im Schlepptau Kinderbetreuung und Seniorenheime -, daran hat die Verwaltung keinen Zweifel. Nach Angaben von Elke Schmidt, Leiterin des Amtes für Stadtentwicklung, hat die Stadt keine eigenen Grundstücke mehr. „Wir sind ausverkauft, haben aber derzeit 260 Bewerber auf der Bauplatzbewerberliste und 200 Berechtigte für eine Sozialwohnung gemeldet“, sagte Schmitt, die auch erläuterte, wie die Stadt das Westring-Gebiet in Eigenregie entwickeln müsste. So stünde an erster Stelle eine Machbarkeitsstudie mit frühzeitiger Abfrage der mehr als 100 Eigentümer, darunter eine Gärtnerei und ein Obstbauverein. Nur mit ihrer Bereitschaft könne die Bauleitplanung angegangen werden. Für die benötigten Gutachten sowie das nachfolgende Umlegungsverfahren müsste die Stadt externe Experten hinzuziehen. „Für die Bauleitplanung, die unserer Meinung nach für das Gesamtgebiet gemacht werden muss, sind mindestens drei Jahre nötig, die geschätzten Kosten liegen bei 270.000 Euro, für den Landschaftsplan bei 42.000 Euro“, informierte die Amtsleiterin. Für Umlegung und Erschließung setzt das Amt insgesamt 25 Millionen Euro an, pro Bauabschnitt sieben bis zehn Millionen Euro. Vieles ließe sich zwar refinanzieren, die Einnahmen flössen aber zeitversetzt. Und die vorgesehenen 730 Wohneinheiten mit knapp 1700 Einwohnern zögen Infrastrukturkosten nach sich: Gehe man von 500 Kindern aus, seien Kinder- und Schulbetreuungsplätze notwendig, sagte Schmitt, auch wenn durch die zeitliche Verschiebung zunächst wohl ein Kindergarten ausreiche.

Neben der Belastung der Verwaltung – „das ist nicht mal nebenbei zu machen, und in der Stadt gibt es weitere Baustellen“ – hob Bürgermeister Bastian vor allem auf die hohen Umlegungskosten ab. So seien etwa im Gewerbegebiet Südlich der Dudenhöfer Straße spätestens 2018 alle Grundstücke verkauft, man könne aber derzeit keine weitere Umlegung finanzieren. Auch die Infrastrukturkosten in Millionenhöhe müsste die Stadt alleine tragen, wenn man wie zuletzt in den Neubaugebieten Backesfeld (Froschhausen) und Kleines Feld (Klein-Welzheim) verfahre. „Man muss offen darüber reden, dass bisher ein extrem hoher Anteil an Wertsteigerung der Grundstücke bei den Privaten hängenblieb. Das ist nicht mehr leistbar.“

Die CDU-Fraktion spricht sich seit September energisch und bei jeder Gelegenheit gegen eine Entwicklungsgesellschaft aus. „Es wird der Eindruck erweckt, diese schenkt der Stadt einen Kindergarten“, argumentierte Fraktionsvorsitzender Joachim Bergmann jetzt, „sie macht aber ihren Reibach, die Bürger legen drauf.“ Die Stadt habe bisher bei allen Baugebieten die Infrastrukturkosten durch Grundstücksverkauf bezahlen können. „Das kann man auch künftig so machen.“ SPD-Vertreterin Heide Wolf hielt dagegen, die den Nutzen zögen, sollten auch für die Kosten aufkommen. Vor der Entwicklung müsse überlegt werden, ob die Stadt sich dies überhaupt leisten könne, meinte Grünen-Fraktionschefin Natascha Maldener-Kowolik. Auch der Bürgermeister riet zur Vorsicht: „Ist das finanzielle Risiko zu groß, sollten wir die Finger davon lassen.“