Seligenstadt - Patina angesetzt hat der Wunsch der Seligenstädter Stadtverordnetenversammlung nach einem Buch zur Stadtgeschichte mit wissenschaftlichem Anspruch. Von Michael Hofmann

Der entsprechende Antrag stammt aus dem Jahr 2006, befasst sich neben einem Autorenkreis auch mit Kosten und Inhalten. Ein nun vorliegender Magistratsbericht kommt bei einer Auflage von 1000 Exemplaren auf einen Verkaufspreis von knapp 59 Euro pro Buch. Mit dem Tod von Stadtarchivar Dieter Burkard (2013) erfuhr das Buchprojekt Stadtgeschichte nach ersten Planungsgesprächen eine weitere Unterbrechung. In der Folgezeit sichtete bekanntlich die Historikerin Dr. Ingrid Firner die Archivbestände, sortierte sie und fasste sie in einem übersichtlichen Findbuch (Bestandskatalog) zusammen. Die Einarbeitung der Bestände der beiden Stadtteilarchive Froschhausen und Klein-Welzheim soll folgen. „Nach Abschluss dieser Arbeiten steht ein vollständiges, übersichtliches und komplett neu geordnetes Stadtarchiv zur Verfügung, das künftig als verlässliche Quelle für weiterführende Recherchen in dieser Sache genutzt werden kann“, bilanziert das Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur im Auftrag des Magistrats. Demnach besteht erst dann ein Betätigungsfeld für ein wissenschaftliches Institut oder eine wissenschaftliche Fachkraft, um ein Buch über die Stadtgeschichte zu verfassen. Und nicht nur das: Auch „die vielfältigen privaten und ehrenamtlichen Aktivitäten von Vereinen und Privatpersonen“ sollen eingebunden werden.

Was den Einsatz einer wissenschaftlichen Fachkraft (z.B. im Rahmen einer Doktorarbeit) angeht, so hatte das Hessische Staatsarchiv Darmstadt zunächst gepasst, dann aber auf das „Büro für Erinnerungskultur“ in Babenhausen verwiesen, das neben der Aufbereitung zahlreicher historischer Ausstellungen und Publikationen zuletzt 2015 im Auftrag der evangelischen Kirchengemeinde Klein-Karben/Wetterau gearbeitet hatte.

Das Büro in Person des Historikers Dr. Holger Köhn und des Diplom-Designers Christian Hahn habe für Seligenstadt bereits erste Vorüberlegungen in Form eines schriftlichen Angebotes angestellt, schreibt der Magistrat. Bei einem biografischen Ansatz würden Phasen und Ereignisse der Stadtgeschichte anhand von Personen „erzählt“, die in Seligenstadt wirkten, lebten oder geboren wurden. Von der Zeit Einhards (oder gar von römischer Zeit) bis in die Gegenwart, gäben so verschiedene Akteure der Stadtgeschichte ein Gesicht – ob Mönch oder Maler, Schriftsteller oder Architekt, Bierbrauer oder Zunftmeister, Politiker oder Fastnachtsprinzessin. Eine derartige inhaltliche Struktur hebe sich von einer „üblichen“ Stadtchronik ab und spreche in Kombination mit einer durchdachten Gestaltung ein breites Publikum auch generationenübergreifend an. Bereits vorliegende Forschungsergebnisse könnten eingebunden und bislang unveröffentlichtes Geschichtsgut aus dem Stadtarchiv aufgegriffen werden. Auf diese Weise würde auch der Idee Rechnung getragen, Privatpersonen, Vereine und sonstige Einrichtung als wichtige Zeitzeugen und Quellen in die Recherchen einzubeziehen.

Galerie

Auch zur Finanzierung/Kosten gibt das Magistratspapier Auskunft. Demnach hat das Büro für Erinnerungskultur für die Ausarbeitung einer druckreifen Publikation mit einem Umfang von 250 bis 300 Seiten einen Gesamtpreis von 28. 227 Euro einschließlich MwSt. veranschlagt (Erarbeitung Buchkonzept: 2 856 Euro, inhaltliche Ausarbeitung mit vollständiger Verschriftlichung: 12. 519 Euro, Gestaltung: 10 .710 Euro und Produktion 2 142 Euro).

Hinzu kommen noch die Druckkosten, die eine Druckerei aus der Umgebung für einen Buchumfang bis 300 Seiten und einer Auflage von 1 000 Stück (Größenformat DIN-A 4, vierfarbig) mit 30. 559 Euro einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer beziffert. Zur vollständigen Kostendeckung in Höhe von 58 .786 Euro (Erstellungskosten 28. 227 Euro und Druckkosten 30. 559 Euro) wäre bei einer Auflage von 1000 Stück ein Verkaufspreis von knapp 59 Euro pro Buch zu veranschlagen.

Die Kostendeckung sollte weitgehend über den Verkauf erfolgen, so der Magistrat: „Bei einer Auflage von 1 000 Stück würde bei derzeit 9 162 Haushalten in Seligenstadt ca. jeder neunte Haushalt einen Geschichtsband erwerben.“

Zusätzlich sollen Werbepartner und Sponsoren gewonnen werden, deren finanzielles Engagement durch eine namentliche Erwähnung auf einer Abschlussseite der Publikation oder vergleichbare Leistungen gewür-digt werden könnte.