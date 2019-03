CDU fordert zügige Umsetzung der Verkehrsberuhigung in Froschhausen

Froschhausen – Eine Verzögerungstaktik bei der Umsetzung der Verkehrsberuhigung in Froschhausen wirft die dortige CDU der Dreier-Koalition (SPD/FDP/FWS) vor.

In einer Anfrage an den Magistrat der Stadt Seligenstadt will die CDU wissen, wann mit einer Entlastung der Ortsdurchfahrt im Stadtteil zu rechnen ist. Im Jahr 2014 habe die Stadtverordnetenversammlung einstimmig für die Vorzugsvariante von Hessen Mobil für den dritten Bauabschnitt der Ortsumfahrung Seligenstadt gestimmt, erinnert CDU-Vorsitzender Thomas Lortz. „Ebenfalls einstimmig wurde beschlossen, verkehrsberuhigende Maßnahmen für Froschhausen einzuleiten.“

In der schriftlichen Anfrage an den Magistrat will die CDU wissen, wann denn die Maßnahmen beginnen und was genau geplant sei. „Außer den Umgestaltungen der Bushaltestellen liegen den Stadtverordneten noch keine Informationen vor“, stellt Lortz fest. „Steht die Stadt bereits mit dem Land Hessen in Verbindung und gibt es bereits Maßnahmen, die jetzt umgesetzt werden können?“

Im vergangenen Jahr hatte die CDU ein Lkw-Durchfahrtsverbot für Froschhausen angeregt, bei dem der Schwerlastverkehr über die Autobahn und die Umgehungsstraße geführt werden soll. Dem habe die SPD/FDP/FWS-Mehrheit eine weitere Prüfung der Gegebenheiten entgegen gesetzt und den CDU-Vorstoß abgelehnt. „Verzögerungstaktik“ nannte CDU-Stadtverordneter Volker Horn dieses Vorgehen damals in der Stadtverordnetenversammlung.

„Nun ist fast wieder ein Jahr vergangen. Es liegt kein Konzept zum Durchfahrtsverbot vor. Die Umsetzung verschiebt sich immer weiter in die Zukunft.“ Der CDU-Ortsverband möchte bei dem Thema nicht lockerlassen. „Die Zahlen, Daten und Fakten liegen auf dem Tisch“, so Lortz. „Eine Verkehrsberuhigung für die Ortsdurchfahrt Froschhausen ist dringend geboten.“ Und das nicht erst bei Fertigstellung des dritten Bauabschnitts der Umgehungsstraße. Das Lkw-Verbot und weitere Maßnahmen müssten zügig umgesetzt werden. (kd)