Informationen zu Veranstaltungen im ersten Quartal

In neuem Design erscheint der städtische Veranstaltungskalender „Seligenstadt erleben“ fürs erste Quartal 2020. Er informiert über Führungen, Theater, Märkte, Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Museen, Festen und Vorträgen.

Seligenstadt - Die Übersicht liegt im Rathaus, in der Tourist-Info, im Bürgeramt, in der Stadtbücherei, im Nachbarschaftshaus, in den Verwaltungsstellen sowie bei Gewerbetreibenden und in Nachbargemeinden zur Mitnahme aus. Unter www. seligenstadt. de ist er unter dem Suchbegriff „Veranstaltungskalender“ einsehbar und herunterzuladen.

Schwerpunkt im Januar und Februar ist die Fastnacht. Die Gesamtheit der eingepflegten Ausgehtipps steht unter www.unser-seligenstadt.de. Vereine und Kulturtreibende, die an einer Veröffentlichung interessiert sind, pflegen ihre Termine ein unter www.unser-seligenstadt.de/veranstaltungen. mt