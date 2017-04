Förderkreis saniert das Portal der Wendelinus-Kapelle

Seligenstadt - Der Zahn der Zeit und Witterungseinflüsse haben am Portal der Wendelinus-Kapelle ihre Spuren hinterlassen. Der Förderkreis Historisches Seligenstadt lässt das Bauwerk mithilfe von Spenden wieder auf Vordermann bringen. Von Armin Wronski

Vor allem das aus Miltenberger Sandstein geschaffene Wappen oberhalb der Eingangspforte an der Kapelle St. Wendelinus drohte sich durch Auswaschungen aufzulösen. Dank der Initiative des Förderkreises Historisches Seligenstadt konnten Geldgeber gefunden werden, die nicht nur die Anfertigung einer Kopie des Wappens finanzierten, sondern auch die Erneuerung der Sockel an den Säulen ermöglichten. Diese wurden kürzlich eingesetzt. Das originale Wappen wurde aufgearbeitet und hat geschützt vor Wind und Wetter im Eingangsbereich des Schwesternhauses einen neuen Platz gefunden. Die Gesamtkosten der Restaurierung belaufen sich nach Angaben des Förderkreis-Ehrenvorsitzenden Fritz Haas auf mehr als 20 000 Euro.

Das Portal der Wendelinus-Kapelle war einst Haupteingang der Basilika. Es wurde 1722 vom Kurmainzer Hofarchitekten Maximilian von Welsch im Auftrag von Abt Peter IV. (1715-1730) entworfen und von Hofbildhauer Burghard Zamels angefertigt. Bei der Erneuerung der Westfront des Gotteshauses 1868 wurde das Portal abgebaut und 1885 zur Wendelinus-Kapelle überführt.

Schon im 16. Jahrhundert gab es an deren Standort ein dem heiligen Wendelin (Schutzpatron der Bauern) geweihtes Bildhäuschen. Spenden der Bürgerschaft ermöglichten den Bau einer Kapelle. Grundsteinlegung war am 27. April 1678. Die Einweihung erfolgte aber erst am 16. Mai 1683. Das zweite Portal der Basilika hat an der „Noth-Gottes-Kapelle“ am alten Friedhof in Seligenstadt einen neuen Platz gefunden. Dort hat der Förderkreis ebenfalls schon mehrere Erneuerungsarbeiten ausführen lassen. Für den Erhalt von kulturhistorischen Baudenkmälern in der Einhardstadt ist der Verein auch künftig auf Spenden angewiesen.