Stadt Seligenstadt ist Fördermitglied im Tourismusverband Spessart-Mainland

Seligenstadt – Gebietskarten und Internet-Einträge sind bereits um einen Hessen-Schlenker ergänzt, die Broschüren fertig: Sie sind fix beim Tourismusverband Spessart-Mainland. Zum 1.

Januar wird die Stadt Seligenstadt Fördermitglied, aber Geschäftsführer Michael Seiterle konnte bereits beim gestrigen Rathaustermin überarbeitete Werbematerialien vorlegen. Der Tourismusverband mit Sitz im unterfränkischen Großwallstadt zeichnet für die touristische Vermarktung des bayrischen und hessischen Spessarts sowie des Mainvierecks verantwortlich. Seligenstadt als 75. Mitglied ist das einzige aus dem Kreis Offenbach.

„Wir fühlen uns sowohl dem Rhein-Main-Gebiet als auch der Spessartregion zugehörig. Das ist eine wunderbare Mischung mit vielen Vorzügen, die Seligenstadt im Grenzgebiet zwischen Hessen und Bayern unter anderem auch ausmacht. Ich bin daher froh, dass wir unsere touristischen Angebote ab jetzt gebündelt auch im Spessart-Mainland vermarkten“, so Bürgermeister Dr. Daniell Bastian, der die „guten, fertigen Strukturen“ des Verbands ausdrücklich lobte. Im Kreis Offenbach sei die Einhardstadt dagegen mit ihren touristischen Bemühungen oft an Grenzen gestoßen, da Tourismus dort eben kein zentraler Faktor sei. Das soll sich nun ändern. Übernachtung, so der Rathauschef weiter, sei zwar kein Schwerpunkt in Seligenstadt, der liege eindeutig im Bereich des Tagestourismus. Und da stehe die Einhardstadt bei vielen Tagesgästen aus dem bayerischen Untermain und auch aus dem Spessart hoch im Kurs. Längst nicht nur an denjenigen bayerischen Feiertagen, die in Hessen ganz normale Arbeitstage sind.

Als „Bereicherung des Gesamtangebots“ freut sich Michael Seiterle, Geschäftsführer des Tourismusverbands Spessart-Mainland, auf das neue Mitglied Seligenstadt. Schließlich sei die Einhardstadt mit ihrem üppigen Geschichts- und Kulturangebot „ein Juwel“ - Stichworte früheres Benediktinerkloster und Einhardbasilika.

Zum einen, so Seiterle weiter, profitiere die Stadt von den vielfältigen Marketingmaßnahmen und Beteiligungsangeboten des Tourismusverbands Spessart-Mainland. Zum anderen bereichert Seligenstadt mit seinen herausragenden Attraktionen die Palette der touristischen Destination.“

Die Vermarktung seitens des Verbands erfolgt über kollektive Anzeigen, über das Internetportal www.spessart-mainland.de, über Urlaubskataloge und Themenbroschüren, gemeinsame Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Messeauftritte.

Schwerpunkte im „grenzüberschreitenden“ touristischen Angebot sind die Bereiche Radfahren, (Main-Radweg, bett + bike, Mountainbike), Gruppenreisen, Wellness, Wandern, Kultur (Burgen, Schlösser, Limes) und Kulinarik (Restaurants, Winzer/Weingüter, Brauereien, Edelbrennereien, Häckerwirtschaften Wild und Wein).

Als Fördermitglied hat die Stadt eine beratende Stimme in der Mitgliederversammlung, die Mitgliedschaft, die bei etwa 1750 Euro im Jahr liegt (abhängig von Einwohnerzahl und Übernachtungen) ist zunächst auf drei Jahre befristet.

