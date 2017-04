Fraktionszuwendungen: Defizit vermindern

Seligenstadt - Um die viele Jahre zurückreichenden Unregelmäßigkeiten und Verfehlungen der fünf Stadtverordnetenfraktionen bei der Inanspruchnahme der sogenannten Zuweisungen der Stadt Seligenstadt in einer Größenordnung von rund 15.000 Euro zu heilen, ist ein Anfang gemacht. Von Michael Hofmann

Der Beschluss zur Offenlegung soll Missbrauch künftig unterbinden. „Da es sich um öffentliche Mittel handelt, ist eine transparente Verwendung nachzuweisen“, steht in der Begründung. Wie bisher sammelt die Seligenstädter Stadtverwaltung in den ersten Monaten des neuen Jahres die Belege und Verwendungsnachweise der Fraktionen zum Vorjahr, in diesem Fall 2106, ein und leitete diese an die innere Revision des Kreises zur Überprüfung weiter. Bürgermeister Dr. Daniell Bastian sagte gestern, die Frist laufe noch, einen Blick in die Unterlagen werde er aber definitiv nicht werfen.

Die diversen Eskapaden der Volksvertreter bei der Verwendung dieser Mittel sorgten nach der Berichterstattung/Kommentierung unserer Zeitung („Am Rand der Öffentlichkeit glattgebügelt“, 24. Dezember 2016) für reichlich Unruhe hinter und Dementi vor den Kulissen. Dies obwohl die „Prüfungsfeststellung der Revision des Kreises Offenbach vom 7. Oktober 2016“ jeweils Publikationsgrundlage war.

Angesichts der schwarz auf weiß vorliegenden Ergebnisse zeigte sich auch Bürgermeister Dr. Daniell Bastian damals wegen der Proteste einigermaßen irritiert. Dieses inzwischen modifizierte Revisions-Papier, das der aktuellen Drucksache „Prüfung der Fraktionszuweisungen“ vom 22. Februar beigefügt ist, besagt nicht mehr und nicht weniger, als dass sich zum 31. Dezember 2015 für die einzelnen Fraktionen „folgender kumulierter Bestand nicht bestimmungsgemäß verwendeter Zuwendungen“ ergab: CDU-Fraktion 5896,88 Euro (vorher 10215,60 Euro), SPD-Fraktion 1742,59 Euro, Grüne 3843,56 Euro, FDP-Fraktion 977,55 Euro, FWS-Fraktion – 218,04 Euro.

Nach den ersten Aufschreien hatte „eine erneute Prüfung“ der Verwendungsnachweise der CDU für die Haushaltsjahre 2005 bis 2015 den Bestand per 31. Dezember 2015 von über 10.000 auf zwischenzeitlich 5896,88 Euro vermindert. Zudem, so die Revision weiter, seien bei der Prüfung der anstehenden Verwendung der Fraktionszuweisungen für das Haushaltsjahr 2016 für die CDU- und die Grünen-Fraktion „Einbehalte bzw Rückzahlungen im Haushaltsjahr 2016 zu berücksichtigen, die die vorgenannten Bestände vermindern“.

Was hinter dieser verquasten Kreis-Formulierung steckt, das versuchten die am meisten betroffenen Fraktionen - CDU und Grüne - in der jüngsten Seligenstädter Stadtverordnetensitzung herauszuarbeiten. So sagte Grünen-Fraktionsvorsitzende Natascha Maldener-Kowolik an diesem Abend, in dieser Frage dürfe nicht mit zweierlei Maß gemessen werden, auch sprach sie von einem öffentlich bislang „fälschlich dargestellten Sachverhalt“. Denn jene Mittel seien eben nicht, wie der Anschein erweckt worden sei, verausgabt und schon gar nicht veruntreut worden. Vielmehr habe sich eben zwischenzeitlich auf dem Konto „ein bisschen was aufgestaut“ gehabt. In der Sache konkreter wurde CDU-Fraktionschef Joachim Bergmann, der davon sprach, dass zwischenzeitlich strittige Beurteilungen aufgearbeitet und mit der Revision abgeklärt worden seien mit dem Ergebnis, dass „die Reduzierung auf rund 5 000 Euro ohne Probleme anerkannt“ worden sein. Die CDU, so Bergmann zur Begründung weiter, sei eben über Jahre im Glauben gelassen worden, die eingereichten Unterlagen seien so in Ordnung. Nunmehr hoffe er einige weitere Punkte klären zu können, sodass am Ende auch dieser 5 000er-Betrag noch einmal halbiert werden könne. „Und was von der Revision nicht anerkannt wird, das wird zurückgezahlt.“

FDP-Fraktionsvorsitzende Susanne Schäfer verwies auf die teilweise wenig schmeichelhaften Ergebnisse, zu denen die Revision des Kreises bei der Prüfung der Belege gekommen war. Es sei bedauerlich, dass Fraktionen dies über Jahre hinweg so praktiziert hätten. Sie appellierte an die Kollegen, die ausstehenden Gelder zurückzuzahlen, „denn das ist das Geld der Bürger.“

Die Diskussion blieb im Rahmen, allerdings hatten unmittelbar vorher einige geharnischte Beiträge zum ewig jungen Streitthema Aufwandsentschädigung für „Betriebstemperatur“ gesorgt. So kritisierte Oliver Steidl (CDU) die FWS-Fraktion ob der erneut auffallend großen Zahl ihrer Sitzungstermine sarkastisch („Das ist Spitzenklasse“) und gab die entsprechenden Entgelte mit 2 745 Euro pro Mandatsträger an - deutlich mehr als bei den großen Parteien CDU (2076 Euro) oder SPD (1954 Euro). Energisch konterten FWS-Chef Jürgen Kraft und Matthias Rupp. Steidls Vorhaltungen seien nicht gerechtfertigt. Schließlich handele es sich bei der FWS um eine kleine Fraktion, die eben etwas häufiger, „vielleicht auch etwas gründlicher“ tage. FDP-Politiker René Rock sagte, es sei angesichts digitalisierter Arbeitsweisen „altbacken“, wenn man sich an solchen Themen abarbeite. „Das ist keine angemessene Diskussion fürs Plenum, das gehört in den Ausschuss“.

