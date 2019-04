Ab Mai brutzeln Burger im ehemaligen „Barbarossa“

Burger werden ab Mai auf dem Marktplatz im ehemaligen „Barbarossa“ serviert.

Seligenstadt – Das Lokal, das nach der Insolvenz seines Geschäftsführers seit einiger Zeit geschlossen hat, öffnet im Lauf des Wonnemonats, sagt Meryem Dikme, Eigentümer der „Alten Schmiede“ und auch des „Barbarossa“. Der genaue Zeitpunkt steht aber noch nicht fest, offen sei auch der neue Name des Lokals. Die Pächter sind keine Neulinge im Gastronomiebereich, laut Dikme führen sie in Darmstadt das „Butcher’s Original“, ein modern aufgemachtes Burger-Lokal, sowie den Flamingo-Club in Hainstadt. Dass sich die vergangenen drei Pächter trotz exponierter Lage auf dem Marktplatz nicht allzu langen halten konnte, begründet Dikme mit falschen Konzepten. Es sei ein kleines Lokal mit 20 Plätzen. Im Sommer, wenn die Gäste auch draußen sitzen können, lasse sich ordentlich Geld verdienen. Die Pächter hätten aber nicht vorausschauend gewirtschaftet, sodass während der kühleren Monate, wenn die Umsätze zurückgingen, das Geld gefehlt habe. Auch müsse man sich entscheiden, ob man ein Restaurant mit Speisen oder einen eher klassischen Kneipenbetrieb führen wolle. Auch dazu hätten die drei Vorbesitzer eine klare Vorstellung vermissen lassen.

Dikme ging auch auf Gerüchte ein, die in Seligenstadt kursieren, und widersprach angeblichen Schließungsplänen der „Alten Schmiede“.

„Wir sind weder insolvent, noch machen wir, noch haben wir alles verkauft“, betonte er. Er habe einen langfristigen Mietvertrag. „Wir fühlen uns wohl und bleiben“, sagte der Geschäftsmann, der dabei erwähnte, dass er in der Türkei kürzlich ein Hotel mit 35 Zimmern eröffnet habe.

VON OLIVER SIGNUS