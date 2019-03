Erweiterungsbau für Betreuung an Alfred-Delp-Schule kostet rund 1,2 Millionen

Etwas teurer als erwartet wird wohl der Erweiterungsbau für die Schulbetreuung an der Froschhausener Alfred-Delp-Schule.

Froschhausen – Statt dem vom Kreisbauamt vorgegebenen Budget von rund einer Million Euro bezifferte Thomas Grüninger vom gleichnamigen Darmstädter Architekturbüro die Kosten im Verlaufe der Sitzung des Ausschusses für Bau und Stadtentwicklung am Dienstagabend im Rathaussaal auf etwa 1,2 Millionen Euro.

Die Summe enthält Nebenkosten, Außenanlage, Möblierung und 19 Prozent Mehrwertsteuer und liegt letztlich rund 140.000 Euro über der Vorgabe. „Wir gehen jedoch derzeit davon aus, dass diese Mehrkosten durch höhere Zuschüsse im Bereich der Kita-Anbauten Käthe Münch und Burg Wirbelwind gedeckt werden können. Falls sich herausstellen sollte, dass dies nicht der Fall sein wird, wird über weitere alternative Finanzierungsmöglichkeiten berichtet“, so der Magistrat in seiner entsprechenden Drucksache.

Dem Vorhaben liegt ein einstimmiger Beschluss der Seligenstädter Stadtverordnetenversammlung vom Juni 2018 zugrunde. Entsprechend der Beschlüsse der Gremien des Kreises und der Stadt Seligenstadt sollte die Stadt das bestehende Betreuungsgebäude auf dem Grundstück des Kreises erweitern. Das städtische Bauamt orientierte sich am Gestattungsvertrag zwischen Kreis und Stadt und gab enge Vorgaben bezüglich der erforderlichen Flächen an das Planungsbüro Grüninger Architekten weiter. Grüninger stellte am Dienstag seine Vorentwurfsplanung vor. Sein Raumprogramm enthält zusätzlich zu den beiden bestehenden je 60 Quadratmeter großen Betreuungsräumen einen etwas kleineren dritten Betreuungsraum mit rund 40 Quadratmetern. Dazu kommen Speiseraum, Küche, Putzraum, WC, Lager, Technikraum sowie Sanitäranlagen für das Personal - insgesamt weitere 300 Quadratmeter Fläche.

Der Fachmann schlug nicht nur vor, das Altgebäude auf seinem energetischen Stand zu belassen, sondern auch mit dem Neubau „ein Stück abzurücken.“ Als Konsequenz davon stellte er einen verbindenden Gang mit 30 Quadratmetern Fläche vor, der das unterschiedliche Höhenniveau von etwa 30 Zentimetern ausgleichen soll. Nicht übernommen werden soll zudem die Pultdachform des alten Gebäudes. Stattdessen sprach sich Thomas Grüninger für ein Flachdach aus. Dort, so Grüninger auf Frage der Grünen, lasse sich extensive Begrünung, möglicherweise auch eine Fotovoltaikanlage aufsetzen. „Das ist sinnvoll und begrüßenswert, die Kosten würden sich nur minimal erhöhen.“

Im Altbau sollen die beiden Betreuungsräume erhalten bleiben, die Küche in ein Büro umgewandelt werden. Die Sanitäreinrichtung für die Kinder bleibt weiter die WC-Anlage im Schulhof. „Die Überdachung im Schulhof wird bis zum Eingang der Betreuung fortgesetzt, sodass gewährleistet ist, dass die Kinder immer trocken von der Schule in die Betreuung gelangen beziehungsweise trocken zu den WC-Anlagen kommen“,ergänzt der Magistrat in seiner Vorlage.

Von Michael Hofmann