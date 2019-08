Einbrecher springt verzweifelt aus dem Fenster

Ein Einbrecher geht in Seligenstadt auf Diebestour. Plötzlich springt er verzweifelt aus dem Fenster.

Seligenstadt - Ein Einbrecher ist am Dienstagabend im Seligenstädter Stadt Klein-Welzheim auf Diebestour gegangen. Laut Polizei stieg der Mann gegen 20.30 Uhr über ein geöffnetes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Taunusstraße ein. Kurz darauf hörten und ertappten ihn die Bewohner des Hauses.

Seligenstadt: Der hinkende Einbrecher entkam ohne Beute

Verzweifelt sprang der Dieb daraufhin aus dem Fenster und rannte ohne Beute in Richtung Spessartstraße davon. Vermutlich verletzte sich der Einbrecher bei dem Sturz, da er anschließend hinkte.

Seligenstadt: Einbrecher 1,60 Meter groß und schmal

Der Mann sei rund 1,60 Meter groß, schmal, hinkte und trug eine hellgraue Kapuzenjacke. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 069/80981234 bei der Kriminalpolizei.

mse

