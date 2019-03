Kommt jetzt ein Gesundheitskindergarten nach Kneipp?

„Finanziell kein Risiko“

Gute Chancen auf Übernahme der Trägerschaft des sogenannten Altbestands der Kita St. Margareta in Froschhausen hat die gemeinnützige haftungsbeschränkte „Sense AbilityAcademy gUG“, vertreten durch die Geschäftsführerin und pädagogische Fachbereichsleitung Asha Scherbach aus Obertshausen. Deren Vorschlag, an der Schulstraße in Froschhausen einen Gesundheitskindergarten nach Kneipp zu betreiben, stößt auf Zustimmung bei der Stadtverwaltung, die Konzept und Kalkulation prüfte und ein positives Fazit zog.