Landesehrenbriefe für Böres, Preuschoff und Störk

Gleich drei Landesehrenbriefe überreichten Landtagsvize Frank Lortz und Landrat Oliver Quilling im Verlaufe einer Feierstunde im Seligenstädter Rathaussaal an ehrenamtlich tätige, engagierte Bürger der Stadt.

Seligenstadt – Mit 13 Jahren startete Karl Böres (79) seine sportliche Karriere als Leichtathlet in der TGS-Jugendabteilung. 1980 übernahm er die ersten Aufgaben im Verwaltungsrat des Vereins, an dessen Spitze er 25 Jahre wirkte. Unter anderem organisierte Böres im Jahr 1995 das 100. Vereinsjubiläum der Turngesellschaft. Seit 2008 ist Böres Vorsitzende des Ältestenrats für den Turngau Offenbach-Hanau, fasste Frank Lortz in seiner Laudatio zusammen. Dank des Engagements von Böres gibt es eine Dauerststellung aus dem Nachlass des Künstlers und Ehrenbürger der Stadt, Franz Boeres, im Regio-Museum des Klosters in der Einhardstadt

Seit 50 Jahren ist Franz Preuschoff (84) Vorsitzender des Kulturrings (vormals Kulturvereinigung). Die weit über die Grenzen der Region bekannten Klosterkonzerte seien seinem großen ehrenamtlichen Engagement zu verdanken, lobte Landrat Oliver Quilling. Dazu komme sein Wirken in Vereinen, Politik, Kirche und Studenten-Vereinen sowie bei der Volkshochschule. Wie Karl Böres gehört Franz Preuschoff auch dem TGS-Verwaltungsrat an. Ihm ist es zu verdanken, dass es in Seligenstadt seit 1977 einen Lions-Club gibt. Zudem ist er Gründungs- und Präsidiumsmitglied der Einhardgesellschaft, die 1998 aus der Taufe gehoben wurde. Mit viel Tatkraft und Energie habe Preuschoff 1997 mit dem Kleinen Streicherfestival ein kulturelles Highlight geschaffen. „Mit seinem Idealismus hat er es auch immer wieder geschafft andere zu motivieren soziale und kulturelle Projekte zu realisieren“, so der Landrat.

Im Jahr 1984, ein Jahr bevor Joschka Fischer als erster Grünen-Politiker Umweltminister in Hessen wurde, gründete Peter Störk (73) die Grünen in Seligenstadt, deren Sprecher er bis heute ist. Von 1985 an war Störk vier Jahre lang Mitglied der Stadtverordnetenversammlung. Sein Mandat übte er danach wieder von 2006 bis vor zwei Jahren aus. Störks Schwerpunkte in der Kommunalpolitik: Umwelt, Energie, Verkehr und Stadtmarketing. Dabei, so Quilling und Lortz, sei ihm die Entwicklung der Stadt ein besonderes Anliegen. Vor diesem Hintergrund habe sich der Altstadtverein konstituiert. Ein Beispiel für Störks Engagements sei die Anwohnerparkreglung.

Gemeinsam mit seiner Frau Anita Bastian-Störk habe er ein pädagogisches Erziehungskonzept erarbeitet, das in Fachreisen hohe Anerkennung geniest und unter anderem in der Kita „Die Wilde 13“ bei rund 50 Kindern umgesetzt wird.

Armin Wronski