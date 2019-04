Reit- und Fahrverein steckt 140. 000 Euro in Sanierungen

Investitionsvolumen bei 140. 000 Euro

+ © paw Finanzspritzen für den RuF: Brigitte Würker (RuF), Landtagsvize Frank Lortz, Sportkreischef Peter Dinkel, Kerstin Grünwald (RuF), Stadtrat Michael Gerheim, Staatssekretär Michael Bußer, Landrat Oliver Quilling, Patricia Metzger, Astrid Rudolph und Peter Sommer (alle RuF). © paw

Nicht nur zum 50. Dressur- und Springturnier bringt der Seligenstädter Reit- und Fahrverein (RuF) sein Domizil an der Aschaffenburger Straße auf Vordermann. Der Verein will rund 140.000 Euro in die Sanierung der gesamten Anlage investieren.