Ein Toter bei schwerem Unfall auf der A3: Autobahn gesperrt

Seligenstadt – Nach ersten Informationen waren mindestens fünf Fahrzeuge an dem Unfall auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg beteiligt. Dabei kam ein Mensch ums Leben. Mindestens eine Person wurde schwer verletzt.

Fünf Autos krachen auf A3 ineinander

Was war geschehen? Mindestens fünf Fahrzeuge waren am Samstag gegen 10.50 Uhr bei Seligenstadt ineinander gefahren. Ein 56-jähriger aus Rodgau wollte an der Anschlussstelle Seligenstadt auf die Autobahn auffahren und geriet dabei aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern.

Sein Pkw, ein BMW Z 3, schleuderte über alle drei Fahrstreifen und stieß dann auf dem linken Fahrstreifen mit einem Pkw (VW Passat) zusammen. Die 57-jährige Beifahrerin des unfallverursachenden BMW wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag.

56-Jähriger wird bei Unfall auf A3 schwer verletzt

Der Unfallverursacher wurde schwerverletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Ein Ehepaar aus den Niederlanden, welches in dem VW unterwegs war, blieb unverletzt. An beiden Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Autobahn war mit Trümmerteilen übersät.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Ein Gutachter soll den Unfallhergang untersuchen. Die Autobahn ist laut Polizei mindestens noch bis 14 Uhr gesperrt. Es bildet sich ein langer Stau. Der Verkehr wird am Autobahnkreuz Hanau abgeleitet(chw)

