Lkw werden in der Seligenstädter Altstadt zum Ärgernis

Immer wieder bleiben Lkw in Seligenstadt an Hauswänden hängen. Der Altstadtverein will gemeinsam mit Polizei, Stadtverwaltung und Gewerbetreibenden etwas daran ändern.

Seligenstadt – „Immer wieder und gefühlt auch immer häufiger“, so Horst Gruber aus dem Vorstand des Vereins „Lebenswerte Seligenstädter Altstadt“ (LSA).

Bei den Anwohner der Seligenstädter Altstadt sorgen nicht nur die spektakulären Fälle der fehlgeleiteten großen Lastzüge, die mit großer Geduld und hohem fahrerischen Können wieder aus der Altstadt gelotst werden müssen, für stressige Momente. Häufig sind schon An- oder Durchfahrt eines leichten Lkw ein gewagtes Unterfangen. Richtig schlimm wird‘s aber erst, wenn Putz oder Steine von der Wand rieseln oder Fachwerkbalken beschädigt worden sind.

Altstadtverein will mit Stadtverwaltung, Polizei und Gewerbetreibenden Lösung suchen

Entsprechende Unfälle in der Altstadt mit Schäden an Hausfassaden und -wänden finden sich regelmäßig in den Medien wieder, auch sind für die oft an Engstellen oder potenziellen Wendepunkten gelegenen Hausbesitzer kleinere und größere Schäden mittlerweile zu einem regelrechten Ärgernis geworden, sagt Horst Gruber. „Bringen Abwicklung und Beseitigung eines Schadens schon genug Aufwand mit sich, werden uns auch immer wieder Fälle berichtet, bei denen die Eigentümer aus unterschiedlichen Gründen auf den Kosten für die Schadensbehebung sitzen bleiben."

+ Schaden und Ärger haben oft die Hausbesitzer

Der Altstadtverein will sich nun ein Bild von der Gesamtsituation machen und im Anschluss daran gemeinsam mit der Stadtverwaltung, der Polizei und den Gewerbetreibenden nach Lösungen suchen. Zu diesem Zweck sammelt der LSA entsprechende Erfahrungen (kontakt@lsa-verein.de); Betroffene können auch persönlich zum Stammtisch an jedem ersten Donnerstag im Monat in die Ratsstube des Gasthauses „Zum Riesen“ kommen.

