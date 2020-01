Hospizgruppe: Seit 25 Jahren Begleitung auf letztem Weg

Diese und andere Hospizhelfer engagieren sich ehrenamtlich in der Gruppe.

Tod und Trauer „gehören zum Leben wie die Fastnacht“, sagt Klaus Deller. Trotzdem würden solch „unangenehme Themen“ meist verdrängt. „Leben ist aber Freude und Leid. Beides sollte gesehen werden, seinen Stellenwert in der Öffentlichkeit haben.

Seligenstadt – Deshalb engagiert sich der Hainburger seit zehn Jahren für die Hospizgruppe Seligenstadt und Umgebung. Die gibt es noch länger – seit einem Vierteljahrhundert. Es ist die älteste Gruppe ihrer Art im Kreis Offenbach.

Von Anfang an dabei ist Monika Schulz, die mit Britta Bangert das Leitungsteam bildet. Bangert ist auch Vorsitzende; zum Vorstand zählen ferner Koordinatorin Schulz, Iris Mader (Kasse), Martina Koch (Schriftverkehr) sowie die Beisitzer Deller (Öffentlichkeitsarbeit), Gisela Mang und Leni Göhler-Fischer. Sie führen eine Gruppe mit 220 Mitgliedern, 50 davon aktiv. Übrigens mit starkem Frauenüberhang, was Deller gern anders hätte, weil er weiß: „Männer trauern anders.“ Ein entsprechendes Projekt fand freilich wenig Resonanz.

Der Doppelcharakter dieser ehrenamtlichen Tätigkeit drückt sich im Namen des Dachverbands aus: Die Internationale Gesellschaft für Sterbebegleitung & Lebensbeistand unterlegt ihr Kürzel IGSL auch mit der Devise „In Geborgenheit sterben und leben“. Sie nimmt ihren mehr als 25 Regionalgruppen den Bürokram ab, kümmert sich etwa um den Datenschutz. Zudem beliefert sie Interessenten mit Informationen zu Patienten- oder Betreuungsverfügung, Vorsorge- oder sonstigen Vollmachten.

So können sich die Aktiven ihrer Kernaufgabe widmen. Am Anfang steht eine Ausbildung zum Hospizbegleiter. Denn der Umgang mit Sterbenden wie mit ihren Angehörigen will gelernt sein. „Ich hatte großen Respekt davor“, erinnert Deller sich. „Und ich habe mir gesagt: Wenn ich es nicht kann, lass’ ich es eben.“ Er konnte es – und fühlte sich selbst beschenkt, bereichert. Von einer „Gnade“ und einer „Freude“ spricht Deller und resümiert dankbar: „Ich habe für meinen eigenen Lebenswert dazugelernt.“

Heute ist Deller Teil eines sechsköpfigen Teams, das die „Gehspräche“, Spaziergänge mit Trauernden, anbietet. Zudem macht er die Öffentlichkeitsarbeit, „weil ich es ganz wichtig finde, diese Dinge in die Gesellschaft zu tragen“. Weitere regelmäßige Angebote der Hospizgruppe sind Trauerseminare, Trauer-Café (seit nunmehr fünf Jahren) und Letzte-Hilfe-Kurse.

Neu im Jubiläumsjahr ist eine Kinder-Trauergruppe für Sechs- bis 13-Jährige, die in zwei Wochen startet. Und, in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule, zwei Kochabende für Trauernde an der Merianschule unter dem Motto „Das Leben wieder schmecken“ im November. Sonderveranstaltungen für alle sind eine Filmmatinee, zwei Vorträge, ein Liederabend, ein Improvisationstheater und ein Dankgottesdienst. Mehr dazu unten.

von Markus Terharn